Inmet renova dois alertas de chuva e vento para o ES; confira cidades

Avisos amarelo e laranja foram renovados, e alerta vermelho continua em vigor nas regiões Sul e Serrana

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 09:45

Tempo no Espírito Santo ainda deve ser chuvoso até o sábado (24) Crédito: Fernando Madeira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois novos alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo nesta sexta-feira (23). O mais brando atinge todo o Estado, enquanto o mais severo, de cor laranja, concentra-se nas regiões Sul e Serrana capixabas.

O alerta vermelho para acumulado de chuva, emitido na última quinta-feira (22), também segue em vigor. Ele prevê alagamentos, deslizamentos e transbordamentos de rios nas regiões Sul e Serrana, mas termina no final desta sexta-feira.

Alerta laranja

O novo alerta laranja — o segundo mais grave na escala do Inmet — já está em vigor e segue até o fim da noite de sábado (24). A previsão é de chuva de até 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h em 34 municípios capixabas, onde também há risco de alagamentos. Confira a lista:

Afonso Cláudio Alegre Alfredo Chaves Anchieta Apiacá Atílio Vivácqua Bom Jesus do Norte Brejetuba Cachoeiro de Itapemirim Castelo Conceição do Castelo Divino de São Lourenço Domingos Martins Dores do Rio Preto Guaçuí Guarapari Ibatiba Ibitirama Iconha Irupi Itapemirim Iúna Jerônimo Monteiro Marataízes Marechal Floriano Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul São José do Calçado Vargem Alta Venda Nova do Imigrante

Alerta amarelo

O segundo novo alerta emitido nesta sexta-feira é amarelo, o mais brando da escala, e vale para todos os municípios do estado. A previsão indica chuva de até 50 milímetros por dia, com ventos que podem chegar a 60 km/h, até o final de domingo (25).

