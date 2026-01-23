Home
>
Clima no ES
>
Inmet renova dois alertas de chuva e vento para o ES; confira cidades

Inmet renova dois alertas de chuva e vento para o ES; confira cidades

Avisos amarelo e laranja foram renovados, e alerta vermelho continua em vigor nas regiões Sul e Serrana

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 09:45

Tempo no Espírito Santo ainda deve ser chuvoso até o sábado (24)
Tempo no Espírito Santo ainda deve ser chuvoso até o sábado (24) Crédito: Fernando Madeira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois novos alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo nesta sexta-feira (23). O mais brando atinge todo o Estado, enquanto o mais severo, de cor laranja, concentra-se nas regiões Sul e Serrana capixabas.

Recomendado para você

Avisos amarelo e laranja foram renovados, e alerta vermelho continua em vigor nas regiões Sul e Serrana

Inmet renova dois alertas de chuva e vento para o ES; confira cidades

Termos comumente utilizados pela Defesa Civil são distintos e extremamente importantes para a tomada de decisão do poder público

Qual é a diferença entre desalojado e desabrigado?

Temporais deixaram uma criança morta e duas outras pessoas feridas. Além disso, mais de 140 capixabas estão desalojados ou desabrigados

Em 21 dias, 5 cidades do ES já superam a média histórica de chuva do Estado para janeiro

alerta vermelho para acumulado de chuva, emitido na última quinta-feira (22), também segue em vigor. Ele prevê alagamentos, deslizamentos e transbordamentos de rios nas regiões Sul e Serrana, mas termina no final desta sexta-feira.

Alerta laranja

O novo alerta laranja — o segundo mais grave na escala do Inmet — já está em vigor e segue até o fim da noite de sábado (24). A previsão é de chuva de até 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h em 34 municípios capixabas, onde também há risco de alagamentos. Confira a lista:

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivácqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Castelo
  11. Conceição do Castelo
  12. Divino de São Lourenço
  13. Domingos Martins
  14. Dores do Rio Preto
  15. Guaçuí
  16. Guarapari
  17. Ibatiba
  18. Ibitirama
  19. Iconha
  20. Irupi
  21. Itapemirim
  22. Iúna
  23. Jerônimo Monteiro
  24. Marataízes
  25. Marechal Floriano
  26. Mimoso do Sul
  27. Muniz Freire
  28. Muqui
  29. Piúma
  30. Presidente Kennedy
  31. Rio Novo do Sul
  32. São José do Calçado
  33. Vargem Alta
  34. Venda Nova do Imigrante

Alerta amarelo

O segundo novo alerta emitido nesta sexta-feira é amarelo, o mais brando da escala, e vale para todos os municípios do estado. A previsão indica chuva de até 50 milímetros por dia, com ventos que podem chegar a 60 km/h, até o final de domingo (25).

Em alguns municípios, acumulado de chuva passou dos 100 mm nas últimas 24 horas; o Estado tem 64 pessoas fora de casa e uma desaparecida

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

chuva clima Região Serrana Região sul do ES

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais