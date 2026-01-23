Inmet renova dois alertas de chuva e vento para o ES; confira cidades

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 09:45
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois novos alertas de chuvas intensas para o Espírito Santo nesta sexta-feira (23). O mais brando atinge todo o Estado, enquanto o mais severo, de cor laranja, concentra-se nas regiões Sul e Serrana capixabas.
O alerta vermelho para acumulado de chuva, emitido na última quinta-feira (22), também segue em vigor. Ele prevê alagamentos, deslizamentos e transbordamentos de rios nas regiões Sul e Serrana, mas termina no final desta sexta-feira.
O novo alerta laranja — o segundo mais grave na escala do Inmet — já está em vigor e segue até o fim da noite de sábado (24). A previsão é de chuva de até 100 milímetros por dia e ventos entre 60 e 100 km/h em 34 municípios capixabas, onde também há risco de alagamentos. Confira a lista:
O segundo novo alerta emitido nesta sexta-feira é amarelo, o mais brando da escala, e vale para todos os municípios do estado. A previsão indica chuva de até 50 milímetros por dia, com ventos que podem chegar a 60 km/h, até o final de domingo (25).
