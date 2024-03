Inmet emite novo alerta de temporais para cidades do Sul do ES e Caparaó

A previsão é de chuvas intensas até as 10 horas deste domingo (10), sobretudo em municípios da Região Sul do Estado; também há risco de ventos fortes

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta neste sábado (9), com previsão de chuvas fortes até as 10 horas do domingo (10). O perigo potencial é previsto, sobretudo, para municípios do Sul do Espírito Santo. Além de temporais, são esperados fortes ventos.