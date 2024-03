Motorista foge após acidente e acaba preso embaixo de outro carro em Colatina

Após ser encontrado pelos policiais, o condutor disse que tentou fugir por ingerir bebido alcoólica; duas mulheres que estavam na Pajero TR4 ficaram feridas

Um motorista, que não teve a identidade informada, foi preso na madrugada deste sábado (09) em Colatina , no Noroeste do Estado, após o veículo que conduzia se envolver em um acidente. Após a batida, ele fugiu do local e tentou se esconder embaixo de um carro, mas foi localizado pela PM. Duas mulheres que estavam dentro do automóvel ficaram feridas.

De acordo com a Polícia Militar, o fato ocorreu por volta de 2 horas na Avenida Silvio Avidos, no bairro São Silvano. Quando a equipe chegou no local encontrou o Mitsubishi Pajero TR4 danificado e várias pessoas em volta do mesmo tentando socorrer as duas ocupantes.