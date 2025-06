Previsão

Friozinho segue no ES? Veja a previsão do tempo para o fim de semana

Conforme o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), céu de grande parte do Estado vai ficar com poucas nuvens

Sábado (28)

No sábado, o tempo segue aberto no Espírito Santo devido à atuação do ar seco associado a um sistema de alta pressão. Não há previsão de chuva. O vento sopra com intensidade fraca a moderada no litoral, com possibilidade de rajadas no litoral sul.>