Friozinho permanece no ES e há previsão de chuva

Previsão do tempo é de muitas nuvens e algumas aberturas de sol, com chuva fraca e rápida em todo o ES Crédito: Ricardo Medeiros

A semana começa com muitas nuvens e algumas aberturas de sol em todo o Espírito Santo. De acordo com informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão é de chuva fraca e rápida, em alguns momentos do dia, em todo o Estado. As temperaturas continuam amenas.

Na Grande Vitória, as temperaturas nesta segunda-feira (18) serão de 20 °C a mínima e 27 °C a máxima. Já na Região Sul, a mínima será de 16 °C nas áreas mais altas e a máxima de 24 °C. Em áreas menos elevadas, conforme o Incaper, a variação será de 18 °C a 26 °C.

Os termômetros vão registrar as menores temperaturas na Região Serrana, com mínima de 15 °C e máxima de 20 °C nas áreas mais altas e mínima de 16 °C e máxima de 23 °C nas menos elevadas.

A temperatura na Região Norte terá mínima de 23 °C e máxima de 25 °C, enquanto que na Região Noroeste, de 19 °C e 27 °C, respectivamente. Nas cidades de Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima será de 17 °C e máxima de 25 °C.

Na Região Nordeste, o dia terá temperatura mínima de 20 °C e máxima de 30 °C.