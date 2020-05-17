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Previsão do tempo

Friozinho permanece no ES e há previsão de chuva

Mínima pode chegar a 15ºC, segundo o Incaper, na região Serrana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2020 às 18:00

Publicado em 17 de Maio de 2020 às 18:00

Tempo fechado na Grande Vitória. Previsão de chuva no ES
Previsão do tempo é de muitas nuvens e algumas aberturas de sol, com chuva fraca e rápida em todo o ES Crédito: Ricardo Medeiros
A semana começa com muitas nuvens e algumas aberturas de sol em todo o Espírito Santo. De acordo com informações do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), a previsão é de chuva fraca e rápida, em alguns momentos do dia, em todo o Estado. As temperaturas continuam amenas.
Na Grande Vitória, as temperaturas nesta segunda-feira (18) serão de 20 °C a mínima e 27 °C a máxima. Já na Região Sul, a mínima será de 16 °C nas áreas mais altas e a máxima de 24 °C. Em áreas menos elevadas, conforme o Incaper, a variação será de 18 °C a 26 °C.

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Os termômetros vão registrar as menores temperaturas na Região Serrana, com mínima de 15 °C e máxima de 20 °C nas áreas mais altas e mínima de 16 °C e máxima de 23 °C nas menos elevadas.
A temperatura na Região Norte terá mínima de 23 °C e máxima de 25 °C, enquanto que na Região Noroeste, de 19 °C e 27 °C, respectivamente. Nas cidades de Mantenópolis e Alto Rio Novo, a mínima será de 17 °C e máxima de 25 °C.

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Na Região Nordeste, o dia terá temperatura mínima de 20 °C e máxima de 30 °C.
O Incaper informou que na terça-feira (19) o dia será com sol e entre algumas nuvens, em todo o Estado. Os ventos provenientes de um sistema de alta pressão em alto-mar, transportam umidade em direção ao continente, e provocam chuva fraca e rápida em alguns momentos do dia, em todas as regiões capixabas. As temperaturas durante o dia vão subir um pouco.

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