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Segunda e terça

Frente fria pode trazer chuva forte ao ES no início da próxima semana

O Climatempo aponta um risco de temporais, com rajadas de vento, na próxima segunda-feira (21) e terça-feira (22) no Estado

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 06:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 06:44
Chuva na Capital do ES
Chuva na Capital do ES Crédito: Fernando Madeira
Frente fria pode trazer chuva forte ao ES no início da próxima semana
A chegada de uma frente fria pode trazer chuva forte e volumosa para o Espírito Santo no início da próxima semana. O Climatempo aponta um risco de temporais na próxima segunda-feira (21) e terça-feira (22) no Estado.
Além da chuva intensa, o Climatempo também prevê a possibilidade de ventania com rajadas de vento que podem chegar a 70 km/h.
Esses temporais podem atingir as regiões Sul, Serrana e a Grande Vitória, de acordo com a previsão, e podem causar transtornos também no Rio de Janeiro, em São Paulo, e no centro-sul e leste de Minas Gerais, incluindo a grande Belo Horizonte.

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Essa instabilidade começa a se formar no fim de semana, mas os maiores impactos no Espírito Santo devem começar a ser sentidos na segunda-feira.

ALERTA DE VENTO FORTE

A Marinha do Brasil divulgou nesta quinta-feira (17) um comunicado sobre a previsão de ventos fortes na faixa litorânea do Espírito Santo, ao sul de Guarapari, entre a noite desta quinta e a noite do próximo sábado (19). Segundo as informações da Marinha, os ventos, de direção Nordeste a Norte, apresentam intensidade de até 75 km/h.
A Marinha alerta aos navegantes que consultem as informações antes de se aproximarem do mar. Além disso, é preciso ter atenção em qualquer atividade, seja pesca, esporte ou recreio.

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