Chuva na Capital do ES Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Frente fria pode trazer chuva forte ao ES no início da próxima semana

A chegada de uma frente fria pode trazer chuva forte e volumosa para o Espírito Santo no início da próxima semana. O Climatempo aponta um risco de temporais na próxima segunda-feira (21) e terça-feira (22) no Estado.

Além da chuva intensa, o Climatempo também prevê a possibilidade de ventania com rajadas de vento que podem chegar a 70 km/h.

Essa instabilidade começa a se formar no fim de semana, mas os maiores impactos no Espírito Santo devem começar a ser sentidos na segunda-feira.

ALERTA DE VENTO FORTE