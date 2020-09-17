Marinha alerta para ventos de até 75 km/h no Espírito Santo

A Marinha alerta aos navegantes que consultem as informações antes de se aproximarem do mar. Além disso, é preciso ter atenção em qualquer atividade, seja pesca, esporte ou recreio.

De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), os ventos sopram com moderada intensidade entre o litoral sul e o metropolitano nesta quinta. Em alguns momentos, as rajadas podem ser de forte intensidade no litoral sul e da Grande Vitória.