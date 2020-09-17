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Aviso meteorológico

Marinha alerta para ventos de até 75 km/h no Espírito Santo

Previsão de ventos de direção Nordeste a Norte na faixa litorânea do Estado são referentes aos dias 17, 18  19 de setembro

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 12:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 12:57
Ciclone subtropical se aproxima do ES com ventos de até 70 km/h - Na Praia de Camburi, em Vitória, praticantes de kitesurf aproveitaram o vento forte e se divertiram na tarde deste domingo, (23)
Ciclone subtropical se aproxima do ES com ventos de até 70 km/h Crédito: Fernando Madeira
A Marinha do Brasil divulgou nesta quinta-feira (17) um comunicado sobre a previsão de ventos fortes na faixa litorânea do Espírito Santo, ao sul de Guarapari, entre a noite desta quinta e a noite do próximo sábado (19). Segundo as informações da Marinha, os ventos, de direção Nordeste a Norte, apresentam intensidade de até 75 km/h.
A Marinha alerta aos navegantes que consultem as informações antes de se aproximarem do mar. Além disso, é preciso ter atenção em qualquer atividade, seja pesca, esporte ou recreio.
De acordo com o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), os ventos sopram com moderada intensidade entre o litoral sul e o metropolitano nesta quinta. Em alguns momentos, as rajadas podem ser de forte intensidade no litoral sul e da Grande Vitória.

BAIXA UMIDADE

Nesta quinta-feira, o Incaper também divulgou que os índices de umidade relativa do ar devem ficar abaixo dos 20% em pontos das regiões Sul e Noroeste do Estado.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para 20 cidades, dizendo que a baixa umidade pode acarretar risco de incêndios florestais e à saúde, tornando os moradores mais vulneráveis a crises de doenças respiratórias. Por isso, orienta a ingestão de líquidos e que se evite desgaste físico, bem como a exposição ao sol nas horas mais secas e quentes do dia.

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