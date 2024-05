Frente fria mal chegou e já dá lugar a calor até 5°C acima da média no ES

Clima de verão

Frente fria mal chegou e já dá lugar a calor até 5ºC acima da média no ES

Tempo nublado e temperaturas mais amenas não devem durar muito e o fim de semana promete ser quente no Estado, principalmente no Sul e na Grande Vitória

A frente fria que chegou ao Espírito Santo na quarta-feira (15), aumentando a nebulosidade no Estado e a possibilidade de chuva, já está de partida. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, a temperatura vai aumentar novamente e ficar até 5 °C acima da média até o dia 20 de maio no território capixaba. (Confira no mapa abaixo).

ES terá calor acima da média para esta época do ano . (Climatempo)

As áreas em laranja no mapa representam temperaturas de 3 °C a 5 °C mais quente do que o normal para esta época do ano. Devem ter esse cenário: Centro-leste de São Paulo, incluindo a Grande São Paulo e áreas como a de Campinas e o Vale do Paraíba, todo o Estado do Rio De Janeiro, Belo Horizonte, a parte Sul do Sul de Minas, a Zona da Mata Mineira, o Norte do Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba, além do Centro e Sul do Espírito Santo, incluindo a Grande Vitória.

Outras localidades, marcadas em vermelho, estão classificadas com onda de calor, onde as temperaturas de mais de 5 °C acima da média prevalecem por um período de pelo menos cinco dias consecutivos. A onda de calor que vinha atuando no Brasil desde o dia 22 de abril, apenas enfraqueceu e volta a se estender até o dia 20 de maio, porém, a área de abrangência será menor em relação ao primeiro período.

Essa frente fria que avançou para o Espírito Santo nesta semana conseguiu enfraquecer o forte bloqueio atmosférico que gerou a intensa onda de calor sobre o Sudeste e do Centro-Oeste do Brasil, além de chuvas intensas no Rio Grande do Sul. Esse bloqueio não foi completamente rompido. A alta pressão atmosférica que é causadora deste sistema foi deslocado para o Norte da Região Sudeste.

