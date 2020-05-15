Fim de semana será de chuva em todo o Espírito Santo

Dia de chuva na Grande Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Segundo Hugo Ramos, meteorologista do Incaper, a passagem de uma frente fria sobre o território do Espírito Santo tem favorecido a ocorrência de chuva em todas as áreas. "Nesta sexta (15) a chuva deve se espalhar por todas as regiões, em razão do aumento da nebulosidade e da consequente diminuição das temperaturas máximas, o que favorece a condensação das nuvens e a ocorrência de chuva de forma intermitente. As chuvas devem ser fracas e, em alguns pontos, de moderada intensidade, mas sem risco de situação excepcional", destacou.

O Climatempo explica que a frente fria chegou no Estado nesta sexta-feira (15) e mudou o tempo. "No município de São Roque do Canaã choveu, aproximadamente, 25 milímetros no período entre 10h e 15h de hoje. No mesmo período choveu 17,8 milímetros em Rio Novo do Sul, 18 milímetros em Mimoso do Sul e aproximadamente 20 milímetros em Guarapari. Os dados são do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais", divulgou o instituto.

A PARTIR DE SÁBADO

A ocorrência de chuvas em todas as regiões do Estado deve se estender pelo fim de semana, de acordo com Ramos, que explica que a presença de umidade marítima deverá favorecer a formação de nuvens de chuva. "Houve uma mudança nos ventos, que agora passam a soprar do oceano. Também devemos ressaltar que, ao longo do final de semana, os ventos devem ficar mais intensos, podendo, em alguns momentos, atingir moderada intensidade e chegar entre 30 e 50 km/h", afirmou o especialista.

A presença de ventos fortes deverá contribuir para uma sensação de mais frio, segundo o meteorologista do Incaper. Ele explicou que a tendência, no entanto, não será de temperaturas tão baixas quanto as registradas no dia 10 de maio, durante o feriado de dia das mães . Apesar disso, as temperaturas máximas também não deverão se elevar muito, em virtude da grande cobertura de nuvens. As manhãs deverão ter temperaturas amenas, embora não tão frias.

Já de acordo com o Climatempo, no sábado ainda haverá muita instabilidade no Estado. "Dia nublado com chuva na maioria das áreas do Estado, inclusive na capital e na Grande Vitória. O excesso de nuvens e chuva deixa a temperatura baixa. No domingo, a chuva começa a diminuir. No sul e oeste do Estado, ainda pode garoar durante a madrugada e manhã, mas não chove mais no período da tarde. Na capital e nas demais áreas capixabas, o tempo continua instável com muita nebulosidade, chuva a qualquer hora e temperatura amena. A sensação ainda será de frio".

TEMPERATURAS

Neste sábado (16), a Grande Vitória deverá registrar variação térmica entre 19 °C e 24 °C. Já nas áreas altas da região Serrana, onde deverá ser apresentada a menor temperatura do Estado, a previsão varia entre 15 °C e 19 °C.