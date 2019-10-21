Risco de alagamentos

ES tem previsão de vendaval, tempestade de raios e chuvas intensas

Alerta é válido até as 23h59 de terça-feira (22) e foi emitido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe)

Alerta é válido para esta terça-feira (22) em todo o Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

Todos os municípios do Espírito Santo estão sob alerta de tempestade de raios, chuvas intensas, vendaval e acumulado de chuva, emitidos pelo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O aviso começa a valer nesta terça-feira (22) e termina às 23h59 do mesmo dia.

O instituto alerta que ocorrerão chuvas localmente fortes, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de ventos e acumulados pontuais. Diz, ainda, que entre a Zona da Mata mineira e o Sul do Espírito Santo e o Norte do Rio de Janeiro, a chuva e os acumulados ocorrerão pela manhã.

"A semana segue favorável para chuva frequente e mais espalhada sobre o Espírito Santo" Climatempo Instituto de meteorologia

Segundo o Insituto Climatempo, as áreas de instabilidade de um sistema meteorológico chamado de "cavado" vão ajudar a formar nuvens carregadas sobre o Estado — e serão reforçadas também pela presença de um sistema de baixa pressão.

CHUVA FORTE E TEMPORAIS

Esses sistemas meteorológicos, de acordo com o Climatempo, vão ajudar a aumentar as condições de chuva forte em forma de temporais, principalmente no oeste do Estado, em cidades que fazem divisa com Minas Gerais.

Nas demais áreas do Espírito Santo e em Vitória, há também o aviso de atenção para o risco de chuva isolada de moderada a forte intensidade com raios e rajadas de vento.

PONTOS DE ALAGAMENTO NA QUARTA-FEIRA

O Climatempo finaliza dizendo que o tempo deve ficar mais fechado na quarta-feira (23). O céu ficará bastante carregado e nublado, com chuva no decorrer do dia — o que poderá causar transtornos e alguns pontos de alagamento na Grande Vitória.

Apesar disto, o calor deve diminuir e a temperatura pode ficar mais amena em toda a região capixaba.

