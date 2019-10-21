ES tem previsão de vendaval, tempestade de raios e chuvas intensas

Publicado em 21 de outubro de 2019 às 14:44
- Atualizado há 6 anos
Todos os municípios do Espírito Santo estão sob alerta de tempestade de raios, chuvas intensas, vendaval e acumulado de chuva, emitidos pelo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). O aviso começa a valer nesta terça-feira (22) e termina às 23h59 do mesmo dia.
O instituto alerta que ocorrerão chuvas localmente fortes, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de ventos e acumulados pontuais. Diz, ainda, que entre a Zona da Mata mineira e o Sul do Espírito Santo e o Norte do Rio de Janeiro, a chuva e os acumulados ocorrerão pela manhã.

Segundo o Insituto Climatempo, as áreas de instabilidade de um sistema meteorológico chamado de "cavado" vão ajudar a formar nuvens carregadas sobre o Estado — e serão reforçadas também pela presença de um sistema de baixa pressão.
Esses sistemas meteorológicos, de acordo com o Climatempo, vão ajudar a aumentar as condições de chuva forte em forma de temporais, principalmente no oeste do Estado, em cidades que fazem divisa com Minas Gerais.
Nas demais áreas do Espírito Santo e em Vitória, há também o aviso de atenção para o risco de chuva isolada de moderada a forte intensidade com raios e rajadas de vento.
O Climatempo finaliza dizendo que o tempo deve ficar mais fechado na quarta-feira (23). O céu ficará bastante carregado e nublado, com chuva no decorrer do dia — o que poderá causar transtornos e alguns pontos de alagamento na Grande Vitória.
Apesar disto, o calor deve diminuir e a temperatura pode ficar mais amena em toda a região capixaba.
