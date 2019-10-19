Em um alerta oficial, a Marinha do Brasil informou que, por conta da frente fria deste fim de semana, ondas de 3 a 3,5 metros se formarão em alto-mar na Região Sul do Espírito Santo a partir deste domingo (20).
Marinha alerta para ondas de até 3,5 metros no litoral capixaba
Além de grandes ondas e mar agitado, a condição do tempo é favorável para a formação de ventos com direção Sudoeste a Sul com intensidade de até 60km/h nas proximidades do litoral sul capixaba.
De acordo com as informações divulgadas, a situação deve continuar até a terça-feira (22).