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Frente fria

Marinha alerta para ondas de até 3,5 metros no litoral capixaba

A previsão é de que os ventos possam chegar a 60km/h

Publicado em 19 de Outubro de 2019 às 19:39

João Paulo Roceti

João Paulo Roceti

Publicado em 

19 out 2019 às 19:39
Ressaca com ondas e vento forte Crédito: Vitor Jubini
Em um alerta oficial, a Marinha do Brasil informou que, por conta da frente fria deste fim de semana, ondas de 3 a 3,5 metros se formarão em alto-mar na Região Sul do Espírito Santo a partir deste domingo (20).
Marinha alerta para ondas de até 3,5 metros no litoral capixaba
Além de grandes ondas e mar agitado, a condição do tempo é favorável para a formação de ventos com direção Sudoeste a Sul com intensidade de até 60km/h nas proximidades do litoral sul capixaba.
De acordo com as informações divulgadas, a situação deve continuar até a terça-feira (22).

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