ES tem previsão de vendaval, tempestade de raios e chuvas intensas

Alerta é válido para esta terça-feira (22) em todo o Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

O instituto alerta que ocorrerão chuvas localmente fortes, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de ventos e acumulados pontuais. Diz, ainda, que entre a Zona da Mata mineira e o Sul do Espírito Santo e o Norte do Rio de Janeiro, a chuva e os acumulados ocorrerão pela manhã.

"A semana segue favorável para chuva frequente e mais espalhada sobre o Espírito Santo" Climatempo - Instituto de meteorologia

Segundo o Insituto Climatempo , as áreas de instabilidade de um sistema meteorológico chamado de "cavado" vão ajudar a formar nuvens carregadas sobre o Estado — e serão reforçadas também pela presença de um sistema de baixa pressão.

CHUVA FORTE E TEMPORAIS

Esses sistemas meteorológicos, de acordo com o Climatempo, vão ajudar a aumentar as condições de chuva forte em forma de temporais, principalmente no oeste do Estado, em cidades que fazem divisa com Minas Gerais.

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Nas demais áreas do Espírito Santo e em Vitória , há também o aviso de atenção para o risco de chuva isolada de moderada a forte intensidade com raios e rajadas de vento.

PONTOS DE ALAGAMENTO NA QUARTA-FEIRA

O Climatempo finaliza dizendo que o tempo deve ficar mais fechado na quarta-feira (23). O céu ficará bastante carregado e nublado, com chuva no decorrer do dia — o que poderá causar transtornos e alguns pontos de alagamento na Grande Vitória