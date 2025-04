Chuva no ES

ES tem alertas amarelo e laranja de chuva intensa; veja cidades

Instituto Nacional de Meteorologia prevê chuva intensa para todo o Estado, principalmente para a Região Sul

2 min de leitura min de leitura

O Espírito Santo está sob alerta para chuva forte entre este sábado (19) e domingo (20). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu dois avisos para o Estado prevendo precipitações intensas, em especial no Sul capixaba.

O primeiro alerta do Inmet, de cor laranja, o segundo na escala de risco do instituto, compreende 23 cidades, onde há previsão de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h, até as 23h59 deste sábado (19). Por conta dessa precipitação intensa prevista para essas localidades, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvore, alagamentos e descargas elétricas.

Cidades em laranja:

Alegre Apiacá Atílio Vivacqua Bom Jesus do Norte Cachoeiro de Itapemirim Castelo Divino de São Lourenço Dores do Rio Preto Guaçuí Ibatiba Ibitirama Irupi Itapemirim Iúna Jerônimo Monteiro Marataízes Mimoso do Sul Muniz Freire Muqui Presidente Kennedy Rio Novo do Sul São José do Calçado Vargem Alta

O segundo alerta, de cor amarela, o primeiro na escala de risco do Inmet, abrange todos os municípios capixabas. A previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos de 40 a 60 km/h, até as 10h de domingo (20). Como essa chuva é menos intensa que a do aviso laranja, a probabilidade de eventos como queda de galhos e alagamentos é considerada baixa pelo instituto.

O Inmet recomenda que em caso de rajadas de vento, os moradores não se abriguem debaixo de árvores, nem estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, pois há leve risco de descargas elétricas. Também não é recomendável usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. A orientação é buscar a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (193) em caso de dúvidas.

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta