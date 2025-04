Acidente com dois carros na BR 101 deixa três feridos em Linhares

Três pessoas ficaram feridas após dois carros baterem na altura do km 137 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na manhã deste sábado (19), por volta das 8h50. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, duas das vítimas eram adultas e a outra era uma criança, que não teve a idade informada. Não houve interdição na pista. >