ES recebe alertas de chuvas intensas e ventos costeiros; veja cidades

Avisos amarelos valem até a manhã de quinta-feira (25) e atingem 25 cidades do Norte e Noroeste do Espírito Santo; volumes de chuva podem chegar a 50 mm e ventos a 60 km/h.

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 10:25

Alertas de chuvas intensas e ventos atingem as regiões Norte e Noroeste, além da costa capixaba Crédito: Inmet

O Espírito Santo recebeu dois alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quarta-feira (24) sobre chuvas intensas e ventos costeiros. Os avisos são amarelos, ou seja, de menor gravidade, e têm validade até a manhã de quinta-feira (25).

O alerta de chuvas intensas começou às 9h19 desta quarta-feira e é válido até às 10h de quinta-feira, abrangendo 25 cidades das regiões Norte e Noroeste do Estado. Nelas, pode chover até 50 mm por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. Veja a lista:

Água Doce do Norte Águia Branca Alto Rio Novo Barra de São Francisco Boa Esperança Conceição da Barra Ecoporanga Governador Lindenberg Jaguaré Linhares Mantenópolis Montanha Mucurici Nova Venécia Pancas Pedro Canário Pinheiros Ponto Belo Rio Bananal São Domingos do Norte São Gabriel da Palha São Mateus Sooretama Vila Pavão Vila Valério

Ventos costeiros

Já o alerta de ventos costeiros foi emitido às 9h48 desta quarta-feira, com validade até 10h de quinta-feira. Segundo o Inmet, a intensificação dos ventos nas regiões litorâneas pode movimentar dunas de areia sobre construções na orla. Ao todo, 16 cidades receberam o aviso. São elas:

Anchieta Aracruz Cariacica Fundão Guarapari Itapemirim Linhares Marataízes Piúma Presidente Kennedy Rio Novo do Sul Santa Leopoldina Serra Viana Vila Velha Vitória

