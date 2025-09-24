ES recebe alertas de chuvas intensas e ventos costeiros; veja cidades

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 10:25
O Espírito Santo recebeu dois alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quarta-feira (24) sobre chuvas intensas e ventos costeiros. Os avisos são amarelos, ou seja, de menor gravidade, e têm validade até a manhã de quinta-feira (25).
O alerta de chuvas intensas começou às 9h19 desta quarta-feira e é válido até às 10h de quinta-feira, abrangendo 25 cidades das regiões Norte e Noroeste do Estado. Nelas, pode chover até 50 mm por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. Veja a lista:
Já o alerta de ventos costeiros foi emitido às 9h48 desta quarta-feira, com validade até 10h de quinta-feira. Segundo o Inmet, a intensificação dos ventos nas regiões litorâneas pode movimentar dunas de areia sobre construções na orla. Ao todo, 16 cidades receberam o aviso. São elas:
