ES recebe alertas de chuvas intensas e ventos costeiros; veja cidades

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 10:25

Alertas de chuvas intensas e ventos atingem as regiões Norte e Noroeste, além da costa capixaba
Alertas de chuvas intensas e ventos atingem as regiões Norte e Noroeste, além da costa capixaba Crédito: Inmet

Espírito Santo recebeu dois alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nesta quarta-feira (24) sobre chuvas intensas e ventos costeiros. Os avisos são amarelos, ou seja, de menor gravidade, e têm validade até a manhã de quinta-feira (25).

O alerta de chuvas intensas começou às 9h19 desta quarta-feira e é válido até às 10h de quinta-feira, abrangendo 25 cidades das regiões Norte e Noroeste do Estado. Nelas, pode chover até 50 mm por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. Veja a lista:

  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alto Rio Novo
  4. Barra de São Francisco
  5. Boa Esperança
  6. Conceição da Barra
  7. Ecoporanga
  8. Governador Lindenberg
  9. Jaguaré
  10. Linhares
  11. Mantenópolis
  12. Montanha
  13. Mucurici
  14. Nova Venécia
  15. Pancas
  16. Pedro Canário
  17. Pinheiros
  18. Ponto Belo
  19. Rio Bananal
  20. São Domingos do Norte
  21. São Gabriel da Palha
  22. São Mateus
  23. Sooretama
  24. Vila Pavão
  25. Vila Valério

Ventos costeiros

Já o alerta de ventos costeiros foi emitido às 9h48 desta quarta-feira, com validade até 10h de quinta-feira. Segundo o Inmet, a intensificação dos ventos nas regiões litorâneas pode movimentar dunas de areia sobre construções na orla. Ao todo, 16 cidades receberam o aviso. São elas:

  1. Anchieta
  2. Aracruz
  3. Cariacica
  4. Fundão
  5. Guarapari
  6. Itapemirim
  7. Linhares
  8. Marataízes
  9. Piúma
  10. Presidente Kennedy
  11. Rio Novo do Sul
  12. Santa Leopoldina
  13. Serra
  14. Viana
  15. Vila Velha
  16. Vitória
