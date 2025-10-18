ES recebe alertas de chuvas e ventos costeiros; confira cidades

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 12:10
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste sábado (18), um alerta de chuvas intensas, válido até às 9h de domingo (19), e outro de ventos costeiros, válido até 23h59 também de domingo, para o Espírito Santo. A previsão é de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, além de ventos com intensidade entre 40 e 60 km/h. Também há risco de movimentação de dunas de areia sobre construções na orla.
Os alertas foram classificados com a cor amarela, o primeiro nível da escala de risco do Inmet, que indica perigo potencial — seguido pelos níveis laranja (perigo) e vermelho (grande perigo). Nas cidades que receberam o aviso de chuvas há baixo risco de quedas de galhos, alagamentos, descargas elétricas e de interrupções no fornecimento de energia. Veja, abaixo, a lista dos municípios incluídos.
