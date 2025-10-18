Home
ES recebe alertas de chuvas e ventos costeiros; confira cidades

Avisos foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) neste sábado e vão até domingo (19)

Imagem de perfil de Felipe Sena

Felipe Sena

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 12:10

Alertas emitidos pelo Inmet neste sábado (18)
Alertas emitidos pelo Inmet neste sábado (18); alerta de chuvas à esquerda e de ventos costeiros à direita Crédito: Inmet

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste sábado (18), um alerta de chuvas intensas, válido até às 9h de domingo (19), e outro de ventos costeiros, válido até 23h59 também de domingo, para o Espírito Santo. A previsão é de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, além de ventos com intensidade entre 40 e 60 km/h. Também há risco de movimentação de dunas de areia sobre construções na orla.

Avisos foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) neste sábado e vão até domingo (19)

Os alertas foram classificados com a cor amarela, o primeiro nível da escala de risco do Inmet, que indica perigo potencial — seguido pelos níveis laranja (perigo) e vermelho (grande perigo). Nas cidades que receberam o aviso de chuvas há baixo risco de quedas de galhos, alagamentos, descargas elétricas e de interrupções no fornecimento de energia. Veja, abaixo, a lista dos municípios incluídos.

Aleta de chuvas intensas:

  1. Afonso Cláudio; 
  2. Alegre; 
  3. Alfredo Chaves; 
  4. Anchieta; 
  5. Apiacá; 
  6. Atílio Vivácqua; 
  7. Baixo Guandu; 
  8. Bom Jesus do Norte; 
  9. Brejetuba; 
  10. Cachoeiro de Itapemirim; 
  11. Cariacica; 
  12. Castelo; 
  13. Colatina; 
  14. Conceição do Castelo; 
  15. Divino de São Lourenço; 
  16. Domingos Martins; 
  17. Dores do Rio Preto; 
  18. Fundão; 
  19. Guaçuí; 
  20. Guarapari; 
  21. Ibatiba; 
  22. Ibiraçu; 
  23. Ibitirama; 
  24. Iconha; 
  25. Irupi; 
  26. Itaguaçu; 
  27. Itapemirim; 
  28. Itarana; 
  29. Iúna; 
  30. Jerônimo Monteiro; 
  31. João Neiva; 
  32. Laranja da Terra; 
  33. Marataízes; 
  34. Marechal Floriano; 
  35. Mimoso do Sul; 
  36. Muniz Freire; 
  37. Muqui; 
  38. Piúma; 
  39. Presidente Kennedy; 
  40. Rio Novo do Sul; 
  41. Santa Leopoldina; 
  42. Santa Maria de Jetibá; 
  43. Santa Teresa; 
  44. São José do Calçado; 
  45. São Roque do Canaã; 
  46. Serra; 
  47. Vargem Alta; 
  48. Venda Nova do Imigrante; 
  49. Viana; 
  50. Vila Velha; 
  51. Vitória.

Alerta de ventos costeiros:

  1. Alfredo Chaves; 
  2. Anchieta; 
  3. Aracruz; 
  4. Cariacica; 
  5. Conceição da Barra; 
  6. Domingos Martins; 
  7. Fundão; 
  8. Guarapari; 
  9. Iconha; 
  10. Itapemirim; 
  11. Jaguaré; 
  12. Linhares; 
  13. Marataízes; 
  14. Marechal Floriano; 
  15. Piúma; 
  16. Presidente Kennedy; 
  17. Rio Novo do Sul; 
  18. Santa Leopoldina; 
  19. São Mateus; 
  20. Serra; 
  21. Viana; 
  22. Vila Velha; 
  23. Vitória.

