Clima

ES recebe alertas de chuvas e ventos costeiros; confira cidades

Avisos foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) neste sábado e vão até domingo (19)

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 12:10

Alertas emitidos pelo Inmet neste sábado (18); alerta de chuvas à esquerda e de ventos costeiros à direita Crédito: Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste sábado (18), um alerta de chuvas intensas, válido até às 9h de domingo (19), e outro de ventos costeiros, válido até 23h59 também de domingo, para o Espírito Santo. A previsão é de chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, além de ventos com intensidade entre 40 e 60 km/h. Também há risco de movimentação de dunas de areia sobre construções na orla.

Os alertas foram classificados com a cor amarela, o primeiro nível da escala de risco do Inmet, que indica perigo potencial — seguido pelos níveis laranja (perigo) e vermelho (grande perigo). Nas cidades que receberam o aviso de chuvas há baixo risco de quedas de galhos, alagamentos, descargas elétricas e de interrupções no fornecimento de energia. Veja, abaixo, a lista dos municípios incluídos.

Aleta de chuvas intensas:

Afonso Cláudio; Alegre; Alfredo Chaves; Anchieta; Apiacá; Atílio Vivácqua; Baixo Guandu; Bom Jesus do Norte; Brejetuba; Cachoeiro de Itapemirim; Cariacica; Castelo; Colatina; Conceição do Castelo; Divino de São Lourenço; Domingos Martins; Dores do Rio Preto; Fundão; Guaçuí; Guarapari; Ibatiba; Ibiraçu; Ibitirama; Iconha; Irupi; Itaguaçu; Itapemirim; Itarana; Iúna; Jerônimo Monteiro; João Neiva; Laranja da Terra; Marataízes; Marechal Floriano; Mimoso do Sul; Muniz Freire; Muqui; Piúma; Presidente Kennedy; Rio Novo do Sul; Santa Leopoldina; Santa Maria de Jetibá; Santa Teresa; São José do Calçado; São Roque do Canaã; Serra; Vargem Alta; Venda Nova do Imigrante; Viana; Vila Velha; Vitória.



Alerta de ventos costeiros:

Alfredo Chaves; Anchieta; Aracruz; Cariacica; Conceição da Barra; Domingos Martins; Fundão; Guarapari; Iconha; Itapemirim; Jaguaré; Linhares; Marataízes; Marechal Floriano; Piúma; Presidente Kennedy; Rio Novo do Sul; Santa Leopoldina; São Mateus; Serra; Viana; Vila Velha; Vitória.



