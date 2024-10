Confira a previsão do tempo para o domingo de eleição em todo o ES

Na madrugada deste sábado (5), choveu na Grande Vitória e em outras regiões capixabas; veja como fica a situação em sua região

Segundo a meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, a instabilidade perde força no ES devido ao afastamento da frente fria. Não há expectativa de chuva no Estado e as temperaturas sobem em todas as regiões, com a máxima na casa dos 30°C. O vento sopra moderado no litoral.