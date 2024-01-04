Com ES em alerta para mais chuvas, cidades registram transtornos com temporais

Em Vitória, o tempo permaneceu fechado com chuva intercalada entre pancadas mais fortes e garoa Crédito: Carlos Alberto Silva

alerta meteorológico que previa chuvas fortes para o Espírito Santo se concretizou , e várias regiões capixabas registraram transtornos nesta quinta-feira (4º). De norte a sul do Estado, houve registros de ruas e avenidas alagadas, além de um rio que chegou a transbordar. A expectativa é que o tempo fique instável, pelo menos, até domingo (7).

Segundo a Defesa Civil Estadual, os municípios com maiores acumulados de chuvas nas últimas 24 horas foram São José do Calçado, Apiacá e Irupi, todos na região Sul.

São José do Calçado - 90.4 mm

Apiacá - 71.6 mm

Irupi - 66.8 mm

Bom Jesus do Norte - 66 mm

Ibatiba - 57.4 mm

Iúna - 51.2 mm

Alegre - 45.12 mm

Mimoso do Sul - 43.2 mm

Muqui - 43 mm

Guaçuí - 42.73 mm

Castelo - 41.97 mm

Atilio Vivacqua - 41.2 mm

Muniz Freire - 39 mm

Cachoeiro de Itapemirim - 37.44 mm

Ibitirama - 37.2 mm

Rio Novo do Sul - 31.6 mm

Água Doce do Norte - 29.86 mm

Brejetuba - 28.8 mm

Presidente Kennedy - 28.8 mm

Vargem Alta - 28.2 mm

Santa Teresa - 24.95 mm

Piúma - 20.8 mm

Confira abaixo as principais ocorrências registradas no Espírito Santo por conta das chuvas desta quinta (04):

Grande Vitória

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Sul e Caparaó

Por conta das chuvas na Região do Caparaó nas últimas horas, o Rio Braço Norte Direito, em Ibitirama, transbordou e chegou a 6,7 metros . Segundo a coordenação da Defesa Civil do município, a tendência é que o rio chegue a marca de 7 metros nas próximas horas.

De acordo com o coordenador do órgão, Herivelto Loura de Almeida, a Rua Antônio José Pereira e Antônio Lemos Junior, que permeia o campo de futebol, ficaram alagadas ao longo da tarde quando o rio ultrapassou sua cota.

Rio em Ibitirama transborda e deixa cidade em alerta

Bem perto do poço, que fica na localidade de Rio Claro, outras imagens impressionantes mostram a quantidade de água que caiu na região. As quedas d’água da Cachoeira do Rogério, procurada por turistas dispostos a mergulhos em águas claras, deram lugar a uma cachoeira com forte corredeira.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Iúna, Filipe Mariano Rodrigues, o nível do rio que corta a cidade, o Rio Pardo, está dentro da normalidade. “Tivemos um acionamento para um muro que caiu sobre uma academia popular na localidade de Boa Sorte, mas sem danos, e auxiliamos uma residência com lona, por conta do telhado com problemas”, explicou.

Norte

TV Gazeta, é possível notar que a água chegou a cobrir boa parte dos pneus dos carros que estavam estacionados no local. De acordo com populares que frequentam a região, os alagamentos são constantes na via. Avenida Augusto Pestana, localizada no Centro de Linhares, no Norte do Estado, ficou completamente alagada . Em um vídeo recebido pela produção da, é possível notar que a água chegou a cobrir boa parte dos pneus dos carros que estavam estacionados no local. De acordo com populares que frequentam a região, os alagamentos são constantes na via.

Serrana