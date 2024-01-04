O alerta meteorológico que previa chuvas fortes para o Espírito Santo se concretizou, e várias regiões capixabas registraram transtornos nesta quinta-feira (4º). De norte a sul do Estado, houve registros de ruas e avenidas alagadas, além de um rio que chegou a transbordar. A expectativa é que o tempo fique instável, pelo menos, até domingo (7).
Segundo a Defesa Civil Estadual, os municípios com maiores acumulados de chuvas nas últimas 24 horas foram São José do Calçado, Apiacá e Irupi, todos na região Sul.
- São José do Calçado - 90.4 mm
- Apiacá - 71.6 mm
- Irupi - 66.8 mm
- Bom Jesus do Norte - 66 mm
- Ibatiba - 57.4 mm
- Iúna - 51.2 mm
- Alegre - 45.12 mm
- Mimoso do Sul - 43.2 mm
- Muqui - 43 mm
- Guaçuí - 42.73 mm
- Castelo - 41.97 mm
- Atilio Vivacqua - 41.2 mm
- Muniz Freire - 39 mm
- Cachoeiro de Itapemirim - 37.44 mm
- Ibitirama - 37.2 mm
- Rio Novo do Sul - 31.6 mm
- Água Doce do Norte - 29.86 mm
- Brejetuba - 28.8 mm
- Presidente Kennedy - 28.8 mm
- Vargem Alta - 28.2 mm
- Santa Teresa - 24.95 mm
- Piúma - 20.8 mm
Confira abaixo as principais ocorrências registradas no Espírito Santo por conta das chuvas desta quinta (04):
Grande Vitória
Parte da BR 262, em Viana, ficou completamente alagada, além da Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. Um dos pontos mais críticos, segundo populares, foi na entrada do bairro Marcílio de Noronha, onde veículos quase eram "engolidos" pela água da chuva.
Com ES em alerta para mais chuvas, cidades registram transtornos com temporais
Sul e Caparaó
Por conta das chuvas na Região do Caparaó nas últimas horas, o Rio Braço Norte Direito, em Ibitirama, transbordou e chegou a 6,7 metros. Segundo a coordenação da Defesa Civil do município, a tendência é que o rio chegue a marca de 7 metros nas próximas horas.
De acordo com o coordenador do órgão, Herivelto Loura de Almeida, a Rua Antônio José Pereira e Antônio Lemos Junior, que permeia o campo de futebol, ficaram alagadas ao longo da tarde quando o rio ultrapassou sua cota.
Rio em Ibitirama transborda e deixa cidade em alerta
No município de Iúna, no paradisíaco Poço do Egito, uma cachoeira com correnteza se formou, como mostram os vídeos registrados na manhã desta quinta-feira (4), feitos pela Husbe Barreto.
Bem perto do poço, que fica na localidade de Rio Claro, outras imagens impressionantes mostram a quantidade de água que caiu na região. As quedas d’água da Cachoeira do Rogério, procurada por turistas dispostos a mergulhos em águas claras, deram lugar a uma cachoeira com forte corredeira.
Segundo o coordenador da Defesa Civil de Iúna, Filipe Mariano Rodrigues, o nível do rio que corta a cidade, o Rio Pardo, está dentro da normalidade. “Tivemos um acionamento para um muro que caiu sobre uma academia popular na localidade de Boa Sorte, mas sem danos, e auxiliamos uma residência com lona, por conta do telhado com problemas”, explicou.
Norte
A Avenida Augusto Pestana, localizada no Centro de Linhares, no Norte do Estado, ficou completamente alagada. Em um vídeo recebido pela produção da TV Gazeta, é possível notar que a água chegou a cobrir boa parte dos pneus dos carros que estavam estacionados no local. De acordo com populares que frequentam a região, os alagamentos são constantes na via.
Serrana
Outra localidade afetada foi Santa Teresa, na região Serrana do Estado, onde ruas do Centro da cidade ficaram alagadas. Um vídeo recebido pela reportagem mostra uma espécie de "mini cachoeira" que se formou no local utilizado para escoar a água para o rio.
Procurada por A Gazeta, o subsecretário de Defesa Civil de Santa Teresa, Rodrigo Carreta, informou que, devido a forte chuva, que durou cerca de 20 minutos, o sistema de drenagem não deu conta de escoar a água. Apesar da situação, a água baixou rapidamente no Centro da cidade e nenhuma outra ocorrência foi registrada pelo órgão.