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Mau tempo

Chuva provoca alagamentos e causa transtornos na Grande Vitória; veja vídeo

Parte da BR 262, em Viana, ficou completamente alagada, além da Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

04 jan 2024 às 19:12

Publicado em 04 de Janeiro de 2024 às 19:12

A chuva rápida que atingiu a Grande Vitória nesta quinta-feira (04) foi o suficiente para deixar várias ruas e avenidas debaixo d'água. Em uma hora, parte da BR 262, em Viana, ficou completamente alagada, além da Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha. As precipitações já eram esperadas para a região, devido a um alerta meteorológico em vigência no Estado.
Leitores de A Gazeta flagraram a situação no final da tarde (veja no vídeo acima). Um dos pontos mais críticos, segundo eles, foi na entrada do bairro Marcílio de Noronha, onde veículos quase eram "engolidos" pela água da chuva. Há relatos de que um engarrafamento intenso se formou na região por volta das 17h, mas a situação foi normalizada duas horas depois. 
Um dos principais locais afetados foi o bairro Marcílio de Noronha
Um dos principais locais afetados foi o bairro Marcílio de Noronha Crédito: Dayane Rodrigues | Leitor A Gazeta
Já em Vila Velha, a situação ficou crítica também nos arredores dos bairros Santa Inês, Ibes, Nossa Senhora da Penha e Itapoã. A prefeitura do município informou que a Defesa Civil não recebeu acionamentos, mas "está monitorando a situação".
"A PMVV ressalta ainda que a atuação preventiva da prefeitura de retirada de lixos, material de erosão dos canais e galerias e as constantes limpezas e desobstruções de bueiros e caixas-ralo estão ajudando a minimizar os pontos de retenção, possibilitando o escoamento rápido da água da chuva. Somente no mês de dezembro, as equipes de limpeza da Secretaria de Serviços Urbanos de Vila Velha recolheram 184 toneladas de lixo dos canais", destacou a administração municipal, em nota.
A Gazeta tenta detalhes sobre possíveis transtornos com a Prefeitura de Viana. Se houver retorno, este texto será atualizado. 

Vem mais chuva por aí

Um novo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está em vigência no Espírito Santo, até às 10h da manhã de sexta-feira (5). O aviso laranja, de perigo para chuva intensa, compreende todos os municípios.
Desde o início da semana, o tempo no Estado tem sido influenciado pela Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). A empresa de meteorologia Climatempo prevê que esse sistema vai provocar chuvas intensas no território capixaba, pelo menos, até domingo (7).

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