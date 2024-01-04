Chuva muda paisagem de pontos turísticos na região do Caparaó capixaba

A chuva nos últimos dias mudou o cenário de águas límpidas e claras de pontos turísticos na Região do Caparaó. No município de Iúna, no paradisíaco Poço do Egito, uma cachoeira com correnteza se formou, como mostram os vídeos registrados na manhã desta quinta-feira (4), feitos pela Husbe Barreto.
Bem perto do poço, que fica na localidade de Rio Claro, outras imagens impressionantes mostram a quantidade de água que caiu na região. As quedas d’água da Cachoeira do Rogério, procurada por turistas dispostos a mergulhos em águas claras, deram lugar a uma cachoeira com forte corredeira.
Segundo o coordenador da Defesa Civil de Iúna, Filipe Mariano Rodrigues, o nível do rio que corta a cidade, o Rio Pardo, está dentro da normalidade. “Tivemos um acionamento para um muro que caiu sobre uma academia popular na localidade de Boa Sorte, mas sem danos, e auxiliamos uma residência com lona, por conta do telhado com problemas”, explicou.