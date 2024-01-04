Chuva muda paisagem de pontos turísticos na região do Caparaó capixaba

Bem perto do poço, que fica na localidade de Rio Claro, outras imagens impressionantes mostram a quantidade de água que caiu na região. As quedas d’água da Cachoeira do Rogério, procurada por turistas dispostos a mergulhos em águas claras, deram lugar a uma cachoeira com forte corredeira.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Iúna, Filipe Mariano Rodrigues, o nível do rio que corta a cidade, o Rio Pardo, está dentro da normalidade. “Tivemos um acionamento para um muro que caiu sobre uma academia popular na localidade de Boa Sorte, mas sem danos, e auxiliamos uma residência com lona, por conta do telhado com problemas”, explicou.