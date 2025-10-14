Home
Chuvas fortes causam alagamento, queda de árvore e danos em Muqui

Pluviômetro na localidade de Rio Claro registrou 120 milímetros de precipitação — volume alto para pouco intervalo de tempo

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 18:16

Chuvas fortes causam transtornos em Muqui, no Sul do ES
À esquerda, imóvel que teve telhado danificado. À direita, pluviômetro que registrou 120 mm de chuva Crédito: Defesa Civil de Muqui

Chuvas fortes causaram transtornos na cidade de Muqui, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (14). Segundo a Defesa Civil Municipal, o maior acumulado foi registrado na localidade de Rio Claro, onde um pluviômetro registrou 120 milímetros de precipitação — volume alto para pouco intervalo de tempo. [Veja aqui como se mede a chuva]

Também houve alagamento na sede da cidade, perto do Rio Muqui do Norte, mas a água escoou rapidamente depois pelos bueiros. Foi registrada uma queda de árvore na BR 393, na localidade de Monte Alegre. Uma residência teve parte do telhado danificado.

Regiões do Espírito Santo estão sob alerta de chuvas intensas, raios e granizo até as 12h de quarta-feira (15), emitido pela Defesa Civil Estadual.

