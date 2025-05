Clima

Chuva vai continuar? Como fica o tempo no ES neste começo de semana

Instituto Capixaba de Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) afirma que o tempo está chuvoso devido à umidade provocada pelos ventos costeiros

Felipe Sena Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de maio de 2025 às 07:19

Tempo nublado e com chuva em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Quem acordou cedo nesta segunda-feira (26) pode ter se deparado com uma chuvinha ou com o chão molhado. E esse cenário deve ser mantido, já que, conforme previsão meteorológica, a instabilidade climática no Espírito Santo deve permanecer ao longo do dia. Segundo o Instituto Capixaba de Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o tempo está chuvoso devido à umidade provocada pelos ventos costeiros. >

A previsão do Incaper para o Estado é de chuva em alguns momentos do dia em todas as regiões, mas menos frequente na Região Sul e em trechos da Região Serrana capixaba. O vento deve soprar com intensidade de fraca a moderada no litoral, com possibilidade de rajadas no Litoral Sul.>

A chuva, no entanto, não deve ficar a semana toda. Na terça-feira (27) a instabilidade deve perder força no Espírito Santo. Pode chover rapidamente durante a madrugada e a manhã, mas apenas no Litoral Norte, com tendência de tempo aberto no resto dia. Poucas nuvens nas demais áreas do estado, inclusive na Grande Vitória, sem chance de precipitações. O vento deve soprar com intensidade fraca a moderada entre o Litoral Sul e a faixa litorânea da Grande Vitória. >

Em Vitória, conforme a Climatempo, as temperaturas devem ficar entre 21 °C e 25 °C, na segunda, e 21 °C e 26 °C, na terça. Há também a previsão para um espetáculo da natureza. Segundo a empresa de meteorologia, é alta a probabilidade de formação de arco-íris em ambos os dias.>

Registro de arco-íris em Vitória de 2021 Crédito: Vitor Jubini

