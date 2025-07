Climatempo

Chuva do início de julho já supera a média do mês em cidades do ES

Alguns locais acumularam mais de 50 mm em 4 dias, sendo que a média de precipitação para todo o mês de julho, na maioria das áreas do Espírito Santo, varia de 20 mm a 60 mm

Publicado em 6 de julho de 2025 às 14:08

Em Vitória, acumulado de chuva, até as 17 horas de sexta-feira (06), ultrapassou 25mm Crédito: Ricardo Medeiros

A frente fria que atingiu o Sudeste brasileiro na última semana e trouxe chuva, sobretudo, para as áreas litorâneas, inclusive do Espírito Santo, fez com que o Estado capixaba tivesse, nos primeiros dias de julho, quase toda a chuva esperada para este mês. >

Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, alguns locais acumularam mais de 50 mm em 4 dias, sendo que a média de precipitação em julho, na maioria das áreas do Espírito Santo, varia de 20 mm a 60 mm, pelos cálculos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).>

Confira os locais com maiores acumulados de chuva até as 17 horas de sexta-feira (4):>

86 mm em São José do Calçado;

55,8 mm em Guarapari/(medido na altura do posto da PRF);

54,4 mm em Anchieta/João XXIII;

42,2 mm em Piúma/Centro. >

>

Em Vitória, na região do Parque Vale do Mulembá, no bairro Joana D’arc, choveu 25,5 mm no período. As medições foram feitas pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).>

Até sábado (12), o sol deve predominar no litoral da região Sudeste, sem previsão de grandes acumulados de chuva, embora uma nova frente fria possa trazer alguma precipitação.>

