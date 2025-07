Gelado

Geada transforma paisagem no Parque Nacional do Caparaó

Publicado em 06/07/2025 às 13h32

As temperaturas caíram, na madrugada deste domingo (6), no Parque Nacional do Caparaó, na divisa entre Espírito Santo e Minas Gerais, e surpreenderam turistas que visitavam a região. O frio intenso formou uma fina camada de gelo sobre carros, vegetação e até mesas nos acampamentos.

O guia de turismo Ivan Souza registrou o cenário gelado logo ao amanhecer no acampamento Macieira. Já no acampamento Casa Queimada, a geada cobriu superfícies das barracas, objetos e sobre o gramado. Ainda de acordo com Ivan, os termômetros chegaram a marcar -2° C.