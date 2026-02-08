Rosas de Ouro abre o 2° dia dos desfiles exaltando o Rio Cricaré

Carnaval de Vitória

Rosas de Ouro abre o 2º dia dos desfiles exaltando o Rio Cricaré

De volta ao Grupo Especial, a agremiação serrana apostou em um enredo que valoriza a história de luta e resistência vivida pelos nativos no Norte do Espírito Santo

Publicado em 8 de fevereiro de 2026 às 09:33 - Atualizado há 9 minutos

A escola Rosas de Ouro passou a compor o Grupo Especial do Carnaval de Vitória e foi a primeira a se apresentar neste sábado (7), no segundo dia de desfiles. A agremiação serrana levou para o Sambão do Povo o enredo “Cricaré das origens - O Brasil que nasce em São Mateus”, representando o Rio Cricaré como o berço da história, cultura e formação do povo brasileiro que vivem no Norte do Espírito Santo.

O samba-enredo homenageia o rio, tema central do desfile, destacando a importância histórica do Cricaré que, durante anos, foi usado por povos indígenas para a sobrevivência. Com a colonização, o espaço natural se tornou rota estratégica de exploração, evangelização e ocupação do território.

Sob a assinatura do carnavalesco Robson Goulart, a agremiação retratou o ao longo das suas 22 alas, o rio como testemunha viva das batalhas, da fé, do trabalho, da miscigenação e da resistência que moldaram a identidade dos povos nativos da região de São Mateus. Além disso, a Rosas de Ouro também exaltou as culturas afro-brasileira e indígena na formação da cidade, com a valorização de figuras históricas como Zacimba Gaba e Benedito Meia-Légua, símbolos de luta, liberdade e resistência.

A escola azul e amarela foi fundada em 1984, no município da Serra.

