Victoria Golf & Country Club: área da Ufes já abrigou um campo de golfe

Área de 1,5 milhão de metros quadrados da universidade passou por mudanças, que envolvem desapropriações e aterros

Publicado em 16 de março de 2018

Campo de golfe, mangue e uma ilha. O que esses três espaços têm em comum? Juntos, eles deram lugar ao campus da Ufes de Goiabeiras, que atualmente ocupa uma área em torno de 1,5 milhão de metros quadrados. Mas, para chegar a esse tamanho todo e com a configuração que vemos hoje, o terreno passou por mudanças, que envolvem desapropriações e aterros.

A primeira parte curiosa desta história é que a área principal fazia parte do Victoria Golf & Country Club, que a população da época conhecia como Fazenda dos Ingleses. "Sei que tinham uns ingleses aqui e que teve o campo de golfe. Esse era um esporte de elite, uma coisa restrita. O próprio Getúlio Vargas jogava golfe. Eu cheguei a ver quando tinha pasto de gado na região", lembra o historiador Fernando Achiamé, comentarista da Rádio CBN Vitória.

No livro de 60 anos da universidade, há fotos do reitor Alaor de Queiroz Araújo - que dá nome ao campus -, em 1966, visitando a área destinada à construção. A imagem mostra uma porteira com propaganda das Casas Pernambucanas.

Também na publicação, em outro registro do mesmo ano, o reitor assina o processo de desapropriação da área do Victoria Golf & Country Club (579.810 m²). No ano seguinte, começou a construção das primeiras unidades. A desapropriação da área foi determinada por decreto federal nº 1.026-A, de 18 de maio de 1962, e realizada em 1966, segundo informações da Ufes.

Ainda em 1962, a desapropriação de uma área pertencente à Sylvia Meyrelles da Silva Santos com 299.176 m² - denominada Ilha do Cercado - também foi pedida pelo primeiro reitor indicado pelo MEC, Jair Etienne Dessaune, ao Ministério da Educação e Cultura. Somadas, as áreas tinham 878.986 m², diz um artigo publicado na Revista Geografares, em junho de 2013.

IC = ILHA DO CERCADO

Em 1968, foi comprada a Ilha do Cercado, pequena ilha cercada de mangues que, por não pertencer ao Golf & Club, não foi desapropriada na mesma ocasião, de acordo com informações do blog "Universo Ufes". E aí aparece outra curiosidade: o significado do nome IC.

"A aquisição deste terreno representou a conclusão de uma difícil negociação que resultou na expansão do campus universitário. Neste local foram construídos os prédios dos ICs, denominação abreviada de Ilha do Cercado, uma forma de preservar sua história", informa o texto que relata memórias da construção e instalação da Ufes.

CURSOS ESPALHADOS

Muitos capixabas talvez não saibam, mas a universidade não começou com todos os cursos no mesmo espaço. Antes da construção do campus de Goiabeiras, as escolas de ensino superior do Estado ficavam isoladas em prédios diferentes pela cidade. E, segundo Achiamé, uma invasão mudou o local escolhido para construção do campus.

"As escolas de ensino superior eram isoladas e só depois foram agrupadas. Onde é a Casa do Cidadão de Vitória hoje, por exemplo, era a antiga Escola de Politécnica. O campus original da Ufes seria em Maruípe. Todo aquele terrenão pegando o Horto seria o campus onde iriam construir a universidade. Como houve invasão, o governo populista não iria tirar as pessoas dali", afirma Achiamé.

Quando foi criada em 5 de maio de 1954, a Universidade do Espírito Santo, assim denominada, passou a reunir a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras; a Escola de Medicina, a Faculdade de Odontologia, a Escola de Química Industrial e Farmácia, a Escola Politécnica, a Escola de Música e a Escola de Belas Artes.

LINHA DO TEMPO

1951 e 1952 - A criação de uma universidade no Espírito Santo começa a ser idealizada no governo de Jones dos Santos Neves.

1953 - Foi criado o Conselho de Ensino Superior, que naquele ano analisou e rascunhou um anteprojeto de lei de criação da instituição de ensino.

1954 - Em 5 de maio, o governador Jones dos Santos Neves sanciona a lei 806 que cria a Universidade do Espírito Santo.

1961 - O presidente Juscelino Kubitschek assinou o processo de transformação da Universidade do Espírito Santo em instituição federal.

1962 - Desapropriação da área do Victoria Golf & Country Club foi determinada por decreto federal nº 1.026-A, de 18 de maio.

1966 – A despropriação do Victoria Golf & Country Club foi realizada.

1968 – Foi adquirida a Ilha do Cercado.

Fonte: livro 60 anos da Ufes, arquivos da universidade e blog Universo Ufes

REITORIA DENTRO DE CASA

As histórias curiosas sobre a universidade continuam. Por falta de espaço adequado para o funcionamento da reitoria, o primeiro reitor da universidade no sistema federal, Jair Etienne Dessaune, instalou o gabinete da reitoria no térreo de sua residência, no Centro de Vitória, em 1962.

"FICO BEM ORGULHOSO", DIZ MORADOR

Cinquenta e seis anos depois, a equipe do Gazeta Online visitou a residência, localizada na Rua do Rosário, no Centro de Vitória, e encontrou os novos moradores, que compraram o imóvel da viúva do reitor. Hoje, assim como Jair Etienne, Rogério Resende dos Santos, 49, e Rosely Nascimento Ferreira dos Santos, 47, trabalham e moram no prédio.

"Comprei da viúva dele, há uns 15 anos. Moro com a minha esposa e temos um ponto de comércio embaixo. Na época que compramos, a casa estava praticamente abandonada. Tivemos que reformar tudo. Ficamos um ano sem morar aqui e depois mudamos."

Rogério conta que não conhecia a relação entre a sua casa e a história da Ufes. "Fiquei sabendo que o reitor já morou aqui pelo neto dele, que assessorou a avó na negociação. Mas não sabia que a reitoria da Ufes já funcionou nesta casa. É novidade. Eu fico bem orgulhoso de fazer parte de uma história tão importante para o Estado”, comemora o dono que guarda a planta original do imóvel ainda com o nome do reitor.

