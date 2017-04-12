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Coentro, a erva da discórdia

Dentre os ingredientes mais polêmicos da nossa culinária, o coentro desperta amor e ódio
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2017 às 18:02

Publicado em 12 de Abril de 2017 às 18:02

Pé de coentro Crédito: Gulherme Ferrari
Há quem goste, quem ame e queira em tudo. Há também quem deteste e não canse de criticar o "gosto de sabão". O coentro, típico ingrediente da culinária capixaba, divide opiniões pelo Brasil afora e tem até sites criados para falar mal dele.
Fora da região Norte e Nordeste, o Espírito Santo é o único Estado em que o tempero é amplamente utilizado. O uso vai além da moqueca: tem quem coloque na rabada, na salada, em sopas e até no feijão.

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A chef de cozinha e professora de gastronomia Marcela Bourguignon explica as diferenças geográficas no gosto pelo coentro. "Gosto é hábito. Você só vai desenvolver gosto por algo depois de ter comido muitas vezes, se esse sabor está presente na sua infância. Aqui no Estado, a maioria das pessoas consomem desde criança", esclarece.
A teoria foi confirmada por uma pesquisadora em nutrição da Universidade de Toronto. Lili Mauer investigou o ódio ao coentro em diferentes populações e constatou que em locais onde a erva era pouco consumida, a rejeição era maior. Na população da Ásia oriental (em países como Japão e China, 21% odeiam), na Europa (17%) e da África (14%) os aversos ao tempero foram numerosos.
Na América Latina, na porção sul da Ásia (Índia, Nepal e Bangladesh, entre outros países) e no Oriente Médio, onde a erva é mais comum na culinária, o índice de odiadores de coentro gira em torno de 3% a 7%.
Na moqueca capixaba não pode faltar coentro (isso nem entra em discussão) Crédito: Shutterstock

ORIGEM

Ainda segundo a chef, a erva chegou ao Brasil com a imigração portuguesa e foi incorporado aos ingredientes tipicamente utilizados pelos indígenas, como os peixes frescos.
"Não dá pra substituir por outra coisa". A chef afirma que, na nossas receitas títpicas, tirar o coentro é como tirar parte da essência do prato. "Já me perguntaram se eu podia colocar salsa no lugar do coentro na moqueca, mas não dá. A nossa moqueca tem uma identidade e na base dela está, junto com o peixe fresco e o urucum, o coentro", afirma.

ONDE SE COME COENTRO:

- Nordeste e Espírito Santo: usado no feijão, em cozidos de carne, mas principalmente nas moquecas e demais receitas com frutos do mar.
- Norte: ingrediente de pratos típicos como o tacacá
- Chile e Peru: as folhas são usadas no ceviche
- México: usado como tempero em saladas, no guacamole e em cozidos de carne
- Índia e Tailândia: o coentro entra na preparção de curries

DE VÁRIAS FORMAS 

O coentro é encontrado em 4 formas: folhas frescas (mais usadas pelos brasileiros), folhas secas e sementes. Em primeiro lugar, um alerta: as folhas frescas são muito parecidas com as folhas de salsinha, então tome cuidado ao comprar! A diferença básica é que, na feira e no supermercado, o coentro é vendido com as raízes, enquanto a salsa já vem com as raízes cortadas.

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Na hora de comprar, prefira os talos com folhas com um verde bem vivo e sem manchas. Deixe de lado aquelas com folhas amareladas e talos moles.
Segundo a chef, o talo pode ser usado no início da preparação, junto com o refogado, por ser mais fibrosos e ter sabor forte. Já as folhas devem ser colocadas no final, pois perdem a cor bonita em contato prolongado com o calor.
As sementes de coentro moídas são usadas como especiarias no Oriente Médio e Norte da África. Podem estar presentes também em receitas de pães, bolos e até cervejas.
Semente de coentro é usada de várias formas na gastronomia mundial Crédito: Pixabay

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