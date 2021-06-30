Wizard disse que faria depoimento com "palavras simples e verdadeiras"

Nesta terça (29), na véspera de sua participação na CPI da Covid, o empresário Carlos Wizard disse na internet que faria um depoimento "com palavras simples, sucintas e verdadeiras".
Depois de uma breve introdução no início da sessão, o bilionário repetiu dezenas de vezes, com pequenas variações, a frase "me reservo ao direito de permanecer em silêncio".
Wizard tem revelado mais nas redes sociais nos últimos dias do que no depoimento aos senadores nesta quarta (30). "O benefício de quem diz a verdade é não precisar lembrar de narrativas para justificar seus atos", escreveu o empresário na internet um dia antes.