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Véspera da CPI

Wizard disse que faria depoimento com "palavras simples e verdadeiras"

Durante depoimento, Wizard repetiu dezenas de vezes, com pequenas variações, a frase "me reservo ao direito de permanecer em silêncio"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jun 2021 às 14:44

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 14:44

À mesa, empresário Carlos Wizard Martins.
À mesa, empresário Carlos Wizard Martins. Crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Nesta terça (29), na véspera de sua participação na CPI da Covid, empresário Carlos Wizard disse na internet que faria um depoimento "com palavras simples, sucintas e verdadeiras".
Depois de uma breve introdução no início da sessão, o bilionário repetiu dezenas de vezes, com pequenas variações, a frase "me reservo ao direito de permanecer em silêncio".
Wizard tem revelado mais nas redes sociais nos últimos dias do que no depoimento aos senadores nesta quarta (30). "O benefício de quem diz a verdade é não precisar lembrar de narrativas para justificar seus atos", escreveu o empresário na internet um dia antes.

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