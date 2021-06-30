Carlos Wizard presta depoimento à CPI da Covid

O empresário Carlos Wizard presta depoimento aos senadores na CPI da Covid nesta quarta-feira (30). Ele é suspeito de fazer parte de um "gabinete paralelo", que aconselhava o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) a tomar medidas ineficazes de combate à pandemia de Covid-19. Veja o vídeo.
Wizard anunciou em rede social na segunda (28) que havia desembarcado em Campinas, cidade onde mora, e se preparava para viajar a Brasília para falar na CPI da Covid.
As atenções em torno do depoimento do bilionário cresceram porque ele vinha resistindo a se apresentar. Chegou a faltar ao evento e teve um pedido de condução coercitiva, com a Polícia Federal batendo à porta de sua residência.
Na internet, o empresário publicou que foi para o Utah, nos Estados Unidos, em março, onde seus pais moram há mais de 30 anos. Depois, seguiu para a Flórida para acompanhar a gravidez de uma filha, que lhe dará o 19º neto.