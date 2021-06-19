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Bolsonarista

Justiça manda reter passaporte de Wizard quando empresário voltar ao Brasil

A PF tentou fazer a condução coercitiva do empresário, mas ele não foi encontrado em casa. Sua defesa diz que ele está nos Estados Unidos
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 jun 2021 às 21:03

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 21:03

O empresário Carlos Wizard Martins, presidente da rede de ensinos Wizard, a maior franquia do país, com 2 mil franqueados, durante entrevista onde fala sobre a trajetória de sucesso da rede, empreendedorismo, mercado de fraquias, em Campinas (SP).
Empresário Carlos Wizard Crédito: Jorge Araujo/Folhapress
A Justiça Federal determinou nesta sexta-feira (18)  a retenção do passaporte do empresário Carlos Wizard após seu retorno ao Brasil. Ele era aguardado nesta quinta (17) na CPI da Covid, mas faltou ao depoimento.
A decisão foi tomada pela juíza Márcia Souza, da 1.ª Vara Federal de Campinas, depois de ouvir a Polícia Federal. A corporação tentou fazer a condução coercitiva do empresário, mas ele não foi encontrado em casa. Sua defesa diz que ele está nos Estados Unidos.
"Após as informações da Delegacia de Policia Federal em Campinas, verificou-se que o Senhor Carlos Wizard encontra-se fora do Brasil. Assim, em acatamento à segunda parte da ordem, determino à Polícia Federal que cumpra o último parágrafo do ofício 1560/2021 CPIPANDEMIA, ou seja, proceda a retenção do passaporte de Carlos Roberto Wizard Martins imediatamente após o seu ingresso em território nacional", diz o despacho.

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Na decisão, a magistrada determinou que o Senado Federal seja comunicado sobre a medida. Wizard é investigado pela comissão parlamentar sob suspeita de integrar e financiar o chamado 'ministério paralelo', que teria aconselhado o presidente Jair Bolsonaro sobre a gestão da pandemia na contramão das orientações do Ministério da Saúde.
O empresário chegou a acionar o Supremo Tribunal Federal para ser ouvido por vídeo, mas o ministro Luís Roberto Barroso, relator do requerimento, disse que a palavra final sobre a modalidade do interrogatório cabe ao Senado Federal. O senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da comissão, já rejeitou o depoimento remoto. Barroso, no tanto, deu autorização para que Wizard se recusasse a responder as perguntas dos senadores. O empresário também teve os sigilos telefônicos e telemático quebrados por ordem da CPI.

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