Carlos Wizard anuncia que chegou ao Brasil para falar na CPI da Covid

As atenções em torno do depoimento do bilionário cresceram porque ele vinha resistindo a se apresentar. Chegou a faltar ao evento e teve um pedido de condução coercitiva, com a Polícia Federal batendo à porta de sua residência.

Na internet, o empresário publicou que foi para o Utah, nos Estados Unidos, em março, onde seus pais moram há mais de 30 anos. Depois, seguiu para a Flórida para acompanhar a gravidez de uma filha, que lhe dará o 19º neto.