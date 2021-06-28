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Aliado do governo

Carlos Wizard anuncia que chegou ao Brasil para falar na CPI da Covid

As atenções em torno do depoimento do bilionário cresceram porque ele vinha resistindo a se apresentar. Wizard desembarcou em Campinas, cidade onde mora

Publicado em 28 de Junho de 2021 às 16:36

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 jun 2021 às 16:36
O empresário Carlos Wizard
O empresário Carlos Wizard Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress
O empresário Carlos Wizard anunciou em rede social nesta segunda (28) que desembarcou em Campinas, cidade onde mora, e se prepara para viajar a Brasília para falar na CPI da Covid, na quarta (30).
As atenções em torno do depoimento do bilionário cresceram porque ele vinha resistindo a se apresentar. Chegou a faltar ao evento e teve um pedido de condução coercitiva, com a Polícia Federal batendo à porta de sua residência.
Na internet, o empresário publicou que foi para o Utah, nos Estados Unidos, em março, onde seus pais moram há mais de 30 anos. Depois, seguiu para a Flórida para acompanhar a gravidez de uma filha, que lhe dará o 19º neto.

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