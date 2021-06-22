Wizard disse ter recebido missão para "forrar o Brasil" com cloroquina

Empresário Carlos Wizard é investigado pela CPI da Covid Crédito: Jorge Araujo/Folhapress

Investigado na CPI da Covid por ser membro do chamado "gabinete paralelo" para assessoramento do governo na pandemia, o empresário Carlos Wizard afirmou, em maio de 2020, que recebeu do então ministro interino da Saúde Eduardo Pazuello a missão de acompanhar contratos públicos para a compra de medicamentos.

Na ocasião, sem cargo público, Wizard disse também que o Brasil seria "forrado" com medicamentos como cloroquina e hidroxicloroquina – sem eficácia comprovada contra a Covid-19. O vídeo com as declarações foi publicado nesta segunda-feira (21) pela revista IstoÉ

Em entrevista para a revista em uma live, em maio do ano passado, o empresário apresenta Pazuello ao jornalista. "Vou te apresentar o nosso ministro da Saúde, general Pazuello", disse Wizard. E Pazuello cumprimentou o jornalista: "E aí irmão, tudo bem?". Na sequência, começou a comentar sobre os medicamentos.

"A missão que o general me passou foi de acompanhar os grandes fornecedores, os grandes contratos, porque você sabe que o orçamento do Ministério da Saúde é um dos maiores da União, cerca de R$ 150 bilhões", disse o empresário.

"Logo, logo você vai ver que o Brasil vai ser forrado de medicamentos, na fase ainda inicial do tratamento, cloroquina, hidroxicloroquina, ou seja, alguns fornecedores são nacionais, mas tem muita coisa que não é fabricada no Brasil e dependemos de fornecedores estrangeiros", complementou.

INVESTIGAÇÃO DA CPI

O grupo majoritário na CPI da Covid, composto por senadores de oposição e independentes, investiga se Wizard é um dos líderes do chamado "gabinete paralelo". O grupo seria responsável por aconselhar o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) durante a condução da pandemia. Entre as ações propostas estaria a defesa do tratamento da Covid-19 com medicamentos ineficazes no combate à doença e a imunização da população pelo contágio em massa.