Queiroga diz ter tido contato com Nise Yamaguchi, Carlos Bolsonaro, Wizard e Terra

"O fato desses médicos defenderem tratamento A, B, C ou D, não quer dizer que o ministro da Saúde não possa participar", disse Queiroga sobre reunião com membros do "gabinete" no qual ele enviou um representante do Ministério da Saúde. "Não quer dizer que se eu participar do evento, ratifique o que há ali, mas não participei", completou Queiroga nesta terça-feira.