Presidente da CPI diz que está claro que negociação com intermediários era mais rápida

Omar Aziz em entrevista antes do início da sessão da CPI da Covid Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado

Antes de chegar para a abrir a sessão da CPI da Covid nesta quarta-feira (30), o presidente do colegiado, senador Omar Aziz (PSD-AM), afirmou que está claro que a negociação para a compra de vacinas via intermediários era muito mais rápida, do que feita diretamente entre Ministério da Saúde e laboratórios.

"Está claro que comportamento do governo em relação a compra de vacina com intermediários era muito mais rápido do que quando a negociação era direta com laboratórios", afirmou.

O senador pediu cautela e disse que a CPI "não pode errar". Mas afirmou que os valores mencionados são "estratosféricos", exorbitantes.

"Antes de você atirar as pedras, vamos analisar primeiro e depois sim ter uma posição concreta sobre os fatos", afirmou.

"Mas tem dados que eu li ontem numa matéria da Folha, da [repórter] Constança [Rezende], que [o representante da empresa ] almoçou com várias pessoas do governo. Vamos investigar, saber quem estava lá, o que estavam fazendo lá", disse.

"Se você fala de 400 milhões de doses, a um US$ 1 por dose [de pedido de propina], dá US$ 400 milhões, multiplica isso [pelo valor do dólar] e você vai ter um valor estratosférico", completou.