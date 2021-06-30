Mourão diz que Bolsonaro não tem condições de controlar tudo e defende Barros

Mourão defendeu a punição dos responsáveis, caso haja comprovação dos ilícitos em denúncias de superfaturamento e pagamento de propina para a compra de vacinas contra Covid-19. "Se for constatada alguma irregularidade, que se tome providências de acordo com a lei". O vice afirmou que recebe relatos de irregularidades corriqueiramente e que a medida adequada diante de tal situação é encaminhar as denúncias ao ministério responsável.