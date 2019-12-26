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Atentado

Witzel repudia ataque à sede da produtora do Porta dos Fundos

Polícia Civil do Rio cria força-tarefa para investigar atentado; grupo que se diz integralista assume autoria
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 16:36

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 16:36

Wilson Witzel, governador do Rio de Janeiro Crédito: Eduardo Dias - 23/08/2019
O governador do Rio, Wilson Witzel, afirmou no início da tarde desta quinta-feira (26) que repudia o ataque à sede do Porta dos Fundos e "toda forma de violência ou intolerância". Em agenda no Palácio Guanabara, o mandatário fluminense disse que o caminho correto para buscar a reparação de eventuais danos causados por um conteúdo é o Poder Judiciário, não a violência.
Witzel também esclareceu que o secretário de Polícia Civil, Marcus Vinícius Braga, se reuniu de manhã com a equipe do canal para obter mais informações sobre o ocorrido. "Já temos informações mais precisas da câmera que filmou as imagens para que possamos fazer a investigação", disse o governador. "Queremos, no prazo mais rápido possível, encontrar quem são os autores dessa espécie de atentado e dar imediatamente à sociedade as respostas necessárias. Nosso governo é contra qualquer manifestação de violência contra quem quer que seja."

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