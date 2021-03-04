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PEC Emergencial

Voto de Flávio na PEC Emergencial irrita policiais, que criticam Bolsonaro

Para os policiais, o apoio do governo, inclusive com o voto do senador Flávio Bolsonaro contra a emenda, mostra que a segurança pública parece ser utilizada apenas como uma bandeira eleitoreira

Publicado em 04 de Março de 2021 às 16:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 mar 2021 às 16:39
Senador Flávio Bolsonaro
O Senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente, votou contra a emenda.  Crédito: Leopoldo Silva/Agência Senado
A FenaPRF (Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais) reagiu nesta quinta-feira (4) a orientação dada pelo governo de Jair Bolsonaro para que sua base votasse contra emenda do senador Marcos do Val (Podemos) que deixava os policiais fora da PEC Emergencial.
Em nota, a FenaPRF diz que o governo foi contra a valorização dos profissionais de segurança pública.
Para os policiais, o apoio do governo Bolsonaro, inclusive com o voto do senador Flávio Bolsonaro contra a emenda, mostra que a segurança pública parece ser utilizada apenas como uma bandeira eleitoreira.
No entendimento dos policiais rodoviários, mesmo sendo uma bandeira de Bolsonaro, não há no governo uma política verdadeira de valorização dos agentes de segurança pública.
A PEC Emergencial estabelece em seu texto, aprovado no Senado, uma série de proibições para contratação de pessoal, realização de concursos, reestruturação de carreira, aumento salarial e promoção funcional quando o governo passa por problemas fiscais.

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