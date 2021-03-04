Senado aprova em 2° turno PEC que libera o auxílio emergencial

Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa ordinária semipresencial. Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Após a votação do texto base, o Senado teve que analisar um destaque para excluir do texto o limite de R$ 44 bilhões para o crédito extraordinário do novo auxílio emergencial. A proposta não passou.

Se a sugestão fosse aprovada, a despesa ficaria sem limitação, abrindo margem para o governo aumentar o valor das parcelas do benefício. O governo era contra tirar o limite.

Às 12h12, o cenário era desfavorável para o Executivo, com 69 parlamentares presentes. Ou seja, se o destaque for colocado em votação, o Planalto precisa de um número maior de senadores no plenário para conseguir os 49 votos.