Senado aprova em 2° turno PEC que libera o auxílio emergencial

O Senado aprovou em segundo turno a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Emergencial, que destrava o auxílio emergencial. Na quarta-feira, 3, os senadores aprovaram o texto em primeiro turno.
Após a votação do texto base, o Senado teve que analisar um destaque para excluir do texto o limite de R$ 44 bilhões para o crédito extraordinário do novo auxílio emergencial. A proposta não passou.
Se a sugestão fosse aprovada, a despesa ficaria sem limitação, abrindo margem para o governo aumentar o valor das parcelas do benefício. O governo era contra tirar o limite.
Às 12h12, o cenário era desfavorável para o Executivo, com 69 parlamentares presentes. Ou seja, se o destaque for colocado em votação, o Planalto precisa de um número maior de senadores no plenário para conseguir os 49 votos.
Com informações da Agência Estado e da XP Política.