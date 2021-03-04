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Senado aprova em 2° turno PEC que libera o auxílio emergencial

Senadores mantêm gasto de R$ 44 bi para o benefício aos mais pobres e desempregados; projeto segue para a Câmara

Publicado em 

04 mar 2021 às 13:11

Publicado em 04 de Março de 2021 às 13:11

Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa ordinária semipresencial.
Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa ordinária semipresencial. Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Senado aprovou em segundo turno a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Emergencial, que destrava o auxílio emergencial. Na quarta-feira, 3, os senadores aprovaram o texto em primeiro turno.
Após a votação do texto base, o Senado teve que analisar um destaque para excluir do texto o limite de R$ 44 bilhões para o crédito extraordinário do novo auxílio emergencial. A proposta não passou.

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Se a sugestão fosse aprovada, a despesa ficaria sem limitação, abrindo margem para o governo aumentar o valor das parcelas do benefício. O governo era contra tirar o limite.
Às 12h12, o cenário era desfavorável para o Executivo, com 69 parlamentares presentes. Ou seja, se o destaque for colocado em votação, o Planalto precisa de um número maior de senadores no plenário para conseguir os 49 votos.
Com informações da Agência Estado e da XP Política.

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