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Inclusão

Videoprova em Libras do Enem está disponível na internet

O estudante que já fez a prova, pode assisti-la, comparar os resultados das respostas e conferir o gabarito. E para quem ainda não fez a prova, o material servirá de suporte para os estudos.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2019 às 19:11

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 19:11

Enem tem aulas em Libras para incluir estudantes com deficiência visual Crédito: Reprodução
A videoprova em Libras do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano está disponível no site do Inep. Com o material, o participante que já fez o Enem pode assistir à prova, comparar os resultados das respostas e conferir o gabarito. E para quem ainda não fez a prova, o material servirá de suporte para os estudos.
Ao ser disponibilizada no próprio portal do Inep [Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira], com uma interface parecida com a utilizada na videoprova, os participantes surdos podem se preparar melhor, esclarece em nota do Inep.
Segundo o instituto, no próximo ano será lançado um glossário com palavras utilizadas nas provas anteriores e os respectivos sinais. Essas e outras iniciativas fazem parte da Política de Acessibilidade e Inclusão do Inep direcionada à comunidade surda e deficiente auditiva que tem a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como primeira língua, informa a nota do Inep.

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O Inep passou a oferecer a videoprova em Libras em 2017 como parte da política de inclusão do instituto. Em 2018, foi lançado o selo Enem em Libras, com todo o conteúdo disponível em Língua Brasileira de Sinais. No mesmo ano foi lançada a Plataforma Enem em Libras, na qual a videoprova pode ser acessada em plataforma similar à adotada na aplicação da prova.
Com informações de Agência Brasil

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