Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Vereadores do PT pedem filiação de Boulos para disputar Prefeitura de SP
Política

Vereadores do PT pedem filiação de Boulos para disputar Prefeitura de SP

Caso Boulos seja apoiado como filiado do PSOL, petistas apontam que será a primeira vez desde a fundação do PT que o partido não terá candidatura majoritária na cidade
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 abr 2023 às 15:40

Publicado em 22 de Abril de 2023 às 15:40

Em reunião na quinta-feira (20) com Gleisi Hoffmann, presidente do PT, os vereadores da sigla pediram que ela tente fazer com que o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) se filie ao partido para disputar a Prefeitura de São Paulo em 2024.
Boulos fechou um acordo com Lula em 2022 de que abriria em mão de sua candidatura ao governo de São Paulo para apoiar Fernando Haddad (PT), hoje ministro da Fazenda. Em troca, recebeu a promessa de que seria apoiado pelo PT na eleição municipal do ano que vem.
Em carta entregue a Gleisi, os oito vereadores dizem que souberam do acordo pela imprensa e por conversas internas do partido, e que essa decisão pode impactar negativamente a força do PT na cidade e dos candidatos à Câmara Municipal em 2024.
Eles defendem então que o acordo seja cumprido, mas querem que a mudança de sigla seja analisada, pois fortaleceria "o partido, a militância e a chapa proporcional."

Veja Também

Boulos rebate Sâmia e diz que Psol não fará oposição a Lula

Caso Boulos seja apoiado como filiado do PSOL, eles destacam que será a primeira vez desde a fundação do PT que o partido não terá candidatura majoritária na capital. Por isso, pedem que a Direção Nacional da legenda faça esforço para montar uma chapa competitiva de vereadores em 2024, "atraindo figuras representativas com a garantia de suporte para as campanhas."
Os vereadores também pedem reforço significativo nos fundos partidário e eleitoral para a chapa de vereadores em São Paulo, pois a ausência de candidatura própria, caso se concretize, trará risco real de diminuição da bancada em um cenário em que ela poderia ser aumentada, argumentam.
A carta também reivindica a indicação do vice na chapa de Boulos, a participação na construção do programa de governo e em eventual gestão municipal e a participação ativa de Lula na campanha (com disponibilidade para gravação de material audiovisual).
O texto é assinado pelo líder da bancada, Senival Moura, e pelos demais vereadores petistas: Alessandro Guedes, Arselino Tatto, Hélio Rodrigues, Jair Tatto, João Ananias, Luna Zarattini e Manoel Del Rio.

LEIA MAIS SOBRE POLÍTICA

Em Portugal, Lula afirma que Brasil vai zerar desmatamento até 2030

'Faça quando quiser fazer', diz Lula sobre criação de CPI do 8 de janeiro

Ex-ministro do GSI diz que houve 'apagão' no dia de ataques em Brasília

Celebração da Inconfidência tem homenagens a Temer e Moro em MG

Invasões pelo país: entenda crise entre Lula e MST em 10 pontos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Guilherme Boulos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Alecrim: 5 motivos para ter em casa a planta que ajuda a limpar as energias
Imagem de destaque
Bloqueio de Trump ao Irã é uma aposta arriscada. Vai funcionar?
Imagem de destaque
Quem é Alexandre Ramagem, delegado da PF e ex-deputado federal preso nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados