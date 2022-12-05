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Boulos rebate Sâmia e diz que Psol não fará oposição a Lula

"Quem vai fazer oposição ao Lula é o bolsonarismo, e não estaremos ao lado deles. O momento do país é outro", disse Boulos

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 14:26

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

05 dez 2022 às 14:26
Guilherme Boulos
Guilherme Boulos Crédito: Ian Maenfeld/Folhapress
O deputado federal eleito Guilherme Boulos (Psol-SP) diz que a afirmação da também deputada Sâmia Bomfim (Psol-SP) de que o Psol já formou maioria para não compor o governo de Lula (PT) não é verdadeira.
"É uma opinião dela", afirma Boulos, que foi o deputado mais votado em São Paulo em outubro, com 1 milhão de eleitores.
O coordenador do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) defende que o partido integre a base do futuro governo.
"Quem vai fazer oposição ao Lula é o bolsonarismo, e não estaremos ao lado deles. O momento do país é outro. Enfrentamos uma oposição raivosa. E não dá para brincar com isso", afirma Boulos.
No dia 17, a legenda reunirá seu diretório nacional para decidir sobre o assunto.
"Eu defendo que o Psol integre a base de apoio ao Lula. O governo será de frente ampla, e nós temos que disputar internamente espaços para puxar a agenda do país para a esquerda"
Guilherme Boulos (Psol-SP) - Deputado federal eleito
O deputado eleito diz ainda que o partido poderá integrará o governo Lula "sem perder a sua autonomia".
O grupo de Sâmia já foi derrotado em situação semelhante, quando defendeu que o partido não deveria fazer aliança eleitoral com Lula.

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