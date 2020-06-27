Vamos priorizar vulneráveis e profissionais de saúde, diz Secretário de Vigilância

O governo informou há pouco que fechou uma parceria com a Universidade de Oxford e a AstraZeneca para o desenvolvimento e acesso do Brasil à vacina. O acordo prevê a compra de lotes da vacina e da transferência de tecnologia. "Se demonstrada eficácia, serão 100 milhões de doses à disposição da população brasileira". No Brasil, a tecnologia será desenvolvida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).