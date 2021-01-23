Vacinas da Oxford/Astrazeneca já estão a caminho de Manaus

Ao todo, 2 milhões de doses devem deixar a sede do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) Crédito: Adriana Toffetti/A7 Press/Folhapress

Já está a caminho do município de Manaus , que passa por um colapso de saúde por conta da pandemia de Covid-19 , a primeira leva de vacinas de imunização da doença. Ao todo, 2 milhões de doses devem deixar a sede do Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), da Fundação Oswaldo Cruz, na cidade do Rio, na tarde deste sábado (23). O volume será distribuído nos Estados.

As doses importadas do Instituto Serum, na Índia, foram encaminhadas para distribuição nos Estados, como parte do Programa Nacional de Imunizações (PNI/MS). Essa é a primeira leva entregue ao Brasil da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca.

Elas chegaram de São Paulo, na base aérea Galeão, no Rio, na noite de sexta-feira, 22. A previsão era que chegassem ao Brasil no último dia 17, mas a Índia não liberou a carga.

No início da madrugada, as vacinas passaram por conferência e avaliação de temperatura em Bio-Manguinhos, para que fosse verificado se estavam em perfeitas condições após a viagem. Pela manhã, foi iniciado o processo de etiquetagem de 4 mil caixas. Cada caixa contém 50 frascos e 500 doses da vacina.