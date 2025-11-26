Imunização

Vacina contra bronquiolite chega ao SUS em dezembro; saiba quem pode tomar

A vacina protege principalmente gestante e bebês; ela deve ser aplicada a partir da 28ª semana de gravidez, em dose única, sem restrição de idade

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 13:27

O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira (25) a compra de 1,8 milhão de doses de vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR), principal causador da bronquiolite. Segundo a pasta, a previsão é que a vacinação no SUS (Sistema Único de Saúde) se inicie em dezembro, tão logo as doses forem recebidas pelos estados e municípios. A vacina protege principalmente gestante e bebês. Ela deve ser aplicada a partir da 28ª semana de gravidez, em dose única, sem restrição de idade — a imunização da mãe oferece proteção aos recém-nascidos.

Segundo o Ministério, além de causar 75% dos casos de bronquiolite, o VSR é responsável por 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de dois anos. A chegada da vacina na rede pública de saúde parte de um acordo entre o Instituto Butantan e a Pfizer, que transferiu a tecnologia de produção do imunizante ao laboratório brasileiro. Na rede privada, o Abrysvo, produzido pela farmacêutica, pode custar R$ 1.760 e está disponível desde 2024. Já o nirsevimabe, outra vacina contra o VSR comercializada como Beyfortus pela Sanofi, chegou ao Brasil em março custando até R$ 3.548. O Arexvy, prodruzido pela GSK e aprovado pela Anvisa em 2023, é recomendado para pessoas com mais de 60 anos e custa R$ 1.726.

Os principais sintomas da bronquiolite são tosse e dificuldade para respirar, sendo altamente contagiosa. Embora a maioria dos casos seja leve, a doença pode levar a internações hospitalares.

No Brasil, a maior parte das infecções por VSR ocorre no período de março a julho, exceto na região Norte, onde a circulação do vírus é mais intensa entre fevereiro e junho.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta