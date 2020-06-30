Unicamp prorroga suspensão de atividades presenciais por tempo indeterminado

Unicamp suspendeu as atividades por conta do coronavírus Crédito: Antoninho Perri/Ascom/Unicamp

A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) prorrogou nesta segunda-feira (29) por tempo indeterminado as suas atividades presenciais por causa da pandemia do novo coronavírus.

Todas as unidades de ensino e de pesquisa seguem com atividades suspensas. O documento, assinado pelo reitor, Marcelo Knobel, indica que a decisão pode ser revista a qualquer momento.