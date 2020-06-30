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Impactos da pandemia

Unicamp prorroga suspensão de atividades presenciais por tempo indeterminado

O documento, assinado pelo reitor, Marcelo Knobel, indica que a decisão pode ser revista a qualquer momento

Publicado em 30 de Junho de 2020 às 17:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2020 às 17:59
Unicamp suspende as atividades por conta do coronavírus
Unicamp suspendeu as atividades por conta do coronavírus Crédito: Antoninho Perri/Ascom/Unicamp
A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) prorrogou nesta segunda-feira (29) por tempo indeterminado as suas atividades presenciais por causa da pandemia do novo coronavírus.
Todas as unidades de ensino e de pesquisa seguem com atividades suspensas. O documento, assinado pelo reitor, Marcelo Knobel, indica que a decisão pode ser revista a qualquer momento.
As atividades na Unicamp foram suspensas no dia 23 de março deste ano em virtude da quarentena adotada pela cidade de Campinas. Esta é a quarta vez que a suspensão é prorrogada.

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