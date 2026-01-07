Home
Trinta anos depois, ET de Varginha é desmentido: 'caso fruto de engano e boatos'

Depoimentos colhidos ao longo da apuração indicam que as testemunhas confundiram um homem com transtornos mentais com o extra-terrestre

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 08:49

Escultura de disco voador em Varginha. Cidade ficou famosa devido à suposta aparição do ET
Escultura de disco voador em Varginha. Cidade ficou famosa devido à suposta aparição do ET Crédito: Reprodução/Wikimedia/Paulo JC Nogueira

Trinta anos depois de ganhar projeção nacional como um suposto encontro com um extraterrestre, o chamado "caso ET de Varginha" não encontra respaldo nos registros oficiais das Forças Armadas. Um Inquérito Policial Militar (IPM) instaurado em 1997 concluiu que não houve envolvimento de militares nem operação do Exército relacionada ao episódio.

Depoimentos colhidos ao longo da apuração indicam que as testemunhas confundiram um homem com transtornos mentais com o extra-terrestre

Crime teria sido motivado por ciúmes; agressor foi preso e autuado por homicídio qualificado

Homem morre após ser perseguido e esfaqueado em academia no Paraná

Veja como aproveitar os resultados para inscrições em universidades, bolsas e programas educacionais

Como usar as notas do ENEM: próximos passos segundo especialistas

O inquérito foi aberto após a disseminação de boatos sobre o uso de viaturas militares no suposto resgate e transporte da criatura. Conduzida pelo comando da Escola de Sargentos do Exército, a apuração reuniu depoimentos, registros internos e documentos de deslocamento de viaturas. Os autos estão arquivados e sob guarda do Superior Tribunal Militar (STM), com acesso público.

Segundo o IPM, a narrativa teve origem em um relato feito por três jovens em um dia de forte chuva, com registro de queda de granizo, quando afirmaram ter visto uma figura agachada junto a um muro, em um bairro de Varginha. A investigação aponta que o episódio decorreu de um erro de interpretação.

Depoimentos colhidos ao longo da apuração indicam que as testemunhas confundiram um homem com transtornos mentais, conhecido na cidade por circular pelas ruas e por permanecer frequentemente agachado em diferentes pontos. Molhado pela chuva e abrigado próximo ao muro, ele teria sido identificado como algo fora do comum.

O inquérito também ouviu os dois ufólogos responsáveis por um livro que deu projeção nacional ao caso e impulsionou reportagens à época. Todos os militares citados na obra prestaram depoimento e negaram qualquer participação. A análise dos registros de itinerários e horários de viaturas mencionadas nas versões divulgadas não aponta deslocamentos compatíveis com o alegado transporte da criatura.

Ao final da apuração, o inquérito concluiu que não foram encontrados indícios de operação militar ou de participação de integrantes do Exército no episódio que ficou conhecido como "ET de Varginha".

