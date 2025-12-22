Eram da mesma família

Três pessoas morrem em incêndio no interior de São Paulo

Segundo o Corpo de Bombeiros, os corpos das três vítimas foram localizados em cômodos diferentes do apartamento, em meio a muita fumaça

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 09:03

Incêndio em apartamento em prédio residencial em Piracicaba matou três pessoas Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Três pessoas da mesma família morreram neste domingo (21) em um incêndio em apartamento localizado no 14º andar de um prédio no bairro Água Branca, em Piracicaba, interior de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, os corpos das três vítimas foram localizados em cômodos diferentes do apartamento, em meio a muita fumaça. Um gato e um cachorro também foram encontrados mortos no local.

As vítimas são o dentista Lineu Peixoto dos Santos Júnior, 47, Thaís Fernanda de Oliveira Matias, 41, e Maria Eduarda de Oliveira Corder, 18. Lineu e Thaís eram casados e padrasto e mãe de Maria Eduarda. O prédio precisou ser esvaziado para vistoria dos bombeiros e da Defesa Civil. Duas mulheres inalaram fumaça no 15º andar e receberam atendimento médico. Além disso, um policial sofreu ferimentos no braço.



Segundo o tenente Magnum Felipe Alves Pereira, do Corpo de Bombeiros, o apartamento foi completamente destruído e não foi possível determinar o foco inicial do incêndio. Apartamento vizinhos também foram danificados pela fumaça. Em nota, o prefeito de Piracicaba, Helinho Zanatta (PSD), manifestou solidariedade aos familiares das vítimas e aos moradores do condomínio.

"Acompanhei com profunda tristeza o incêndio ocorrido hoje em um edifício do bairro Água Branca, em Piracicaba", disse. "A prefeitura acompanha o atendimento às duas pessoas encaminhadas ao hospital e seguirá mobilizada para prestar todo o apoio necessário às famílias neste momento de dor".

