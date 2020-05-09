Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Toque de recolher de traficantes no Rio é investigado pela polícia
Coronavírus

Toque de recolher de traficantes no Rio é investigado pela polícia

O toque de recolher foi instaurado por traficantes em diferentes favelas do Rio por causa do coronavírus. A ação vem sendo praticada pelos criminosos como forma de evitar a contaminação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2020 às 16:52

Publicado em 09 de Maio de 2020 às 16:52

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a instauração de toque de recolher promovida por traficantes em favelas da cidade. Grupos criminosos estão determinando o fechamento de comércio e horário para que todos estejam em casa para evitar a contaminação com o novo coronavírus.
A prática vem ocorrendo desde março, quando o governo do Rio de Janeiro determinou o isolamento social em todo seu território. A medida será prorrogada pelo governador Wilson Witzel (PSC) até ao menos 31 de maio.
Na favela de Vila Aliança, um carro de som circulou com aviso sonoro determinando o uso de máscaras, e o fechamento de estabelecimentos até as 20h.
"Se você não abraçar o papo, já sabe, né?", diz a mensagem, seguida da música "Astronomia", de Tony Igy, trilha sonora do famoso meme do caixão.

Veja Também

Dois pacientes morrem após falta de energia em hospital do Rio

UFRJ também vai recomendar 'lockdown' no estado do Rio de Janeiro

Há relatos também de toque de recolher em favelas de toda a cidade. Um carro também circulou na favela de Acari determinando que ninguém circule sem máscaras.
"Não fique passeando na rua de bobeira. Atenção mamãe: não deixe suas crianças na rua. Não estamos de férias, estamos de quarentena. O carro da Lapada vai fiscalizar. Abrace o papo, ou o papo vai te abraçar", diz a mensagem sonora.
Em março, já havia relatos de toque de recolher na Rocinha, Cantagalo (zona sul), Rio das Pedras, Cidade de Deus (oeste), Manguinhos (norte) e Brás de Pina (zona norte).
Nessas comunidades, isso aconteceu antes que começasse a valer a determinação do prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) para que os comércios não essenciais fechassem obrigatoriamente, a partir desta terça-feira (24) e por tempo indeterminado.
De acordo com os relatos, os próprios traficantes estão com medo da doença. Primeiro porque a propagação do vírus nas favelas afetaria os negócios, segundo porque eles próprios não poderiam procurar hospitais se fossem contaminados.
Segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde, foram confirmados 15.740 casos de Covid-19 no Rio de Janeiro, com 1.503 mortes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/04/2026
Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados