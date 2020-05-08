UFRJ também vai recomendar 'lockdown' no estado do Rio de Janeiro Crédito: Divulgação

A UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) deve enviar nesta sexta-feira (8) ao Ministério Público um ofício no qual recomenda a "lockdown" no estado para conter o avanço do novo coronavírus.

O MP havia solicitado à universidade informações de estudos para ajudar gestores nas decisões quanto a medidas mais rígidas de isolamento.

Para a universidade, além do "lockdown", devem ser tomadas medidas que deem condições básicas de manutenção da vida e da saúde, garantindo abastecimento, segurança, serviços essenciais de entrega em domicílio e autorização de circulação a partir de autodeclaração ?em caso de extrema necessidade e com obrigatoriedade do uso de máscaras.