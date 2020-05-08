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Combate à Covid-19

UFRJ também vai recomendar 'lockdown' no estado do Rio de Janeiro

O Ministério Público havia solicitado à universidade informações de estudos para ajudar gestores nas decisões quanto a medidas mais rígidas de isolamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2020 às 18:50

Publicado em 08 de Maio de 2020 às 18:50

Praias do Rio de Janeiro podem ser interditadas durante pandemia do coronavírus
UFRJ também vai recomendar 'lockdown' no estado do Rio de Janeiro Crédito: Divulgação
A UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) deve enviar nesta sexta-feira (8) ao Ministério Público um ofício no qual recomenda a "lockdown" no estado para conter o avanço do novo coronavírus.
O MP havia solicitado à universidade informações de estudos para ajudar gestores nas decisões quanto a medidas mais rígidas de isolamento.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Para a universidade, além do "lockdown", devem ser tomadas medidas que deem condições básicas de manutenção da vida e da saúde, garantindo abastecimento, segurança, serviços essenciais de entrega em domicílio e autorização de circulação a partir de autodeclaração ?em caso de extrema necessidade e com obrigatoriedade do uso de máscaras.
Na quinta (7), o governador Wilson Witzel admitiu, em ofício enviado ao Ministério Público, que o estado elabora proposta de "lockdown" para conter o avanço do vírus. O documento é uma resposta ao estudo elaborado pela Fiocruz e levado ao executivo pelo MP em que a entidade expressa a necessidade de adoção de medidas mais rígidas de isolamento social no estado.

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