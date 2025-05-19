Testemunha confirma que governo Bolsonaro mapeou locais de votação em Lula para repassar à PRF

Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

As ordens, segundo ele, partiram da então secretária de Segurança Pública da pasta, Marília Ferreira de Alencar. "Recebi duas demandas, que passaram direto dela para mim. A primeira foi a análise de dados de concentração de votos acima de 75%, tanto para Lula quanto para Bolsonaro. Solicitou para mim que eu fizesse algumas impressões e algumas planilhas. A segunda foi a distribuição da Polícia Rodoviária Federal, um painel para possível tomada de decisão", disse no depoimento.

Vieira afirmou que, na época, suspeitou que aqueles dados seriam usados para fins eleitorais e percebeu enviesamento dos pedidos que recebia dos superiores. Em outro pedido que relatou ter recebido, Marília teria encomendado uma análise sobre possíveis correlações entre votos em Lula e áreas dominadas pelo Comando Vermelho.

O trabalho foi solicitado após o petista fazer uma agenda de campanha no Complexo do Alemão, comunidade do Rio de Janeiro. Na época, aliados de Jair Bolsonaro usaram o ato de campanha para associar o adversário ao crime organizado.

"Foi pedida uma análise do seguinte aspecto: cruzar todas as urnas em territórios sob o Comando Vermelho para cruzar e ver se havia alguma correlação ou causalidade. O resultado foi inconclusivo", disse Vieira.

Blitze da PRF podem ter atrasado eleitores

Um relatório produzido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte (TRE-RN) e encaminhado à PF aponta indícios de que as blitze feitas pela Polícia Rodoviária Federal no segundo turno das eleições presidenciais, em outubro de 2022, podem ter atrasado a chegada dos eleitores aos locais de votação.

Os dados do relatório integram o inquérito da PF que investiga se a PRF foi usada para interferir na disputa eleitoral. Na época, Silvinei Vasques, aliado de Bolsonaro estava à frente da instituição e as operações se concentraram principalmente no Nordeste, região em que Lula costuma ter maior votação.

A PRF realizou ao menos 560 operações durante o segundo turno das eleições de 2022, com foco no Nordeste. A corporação fiscalizou, entre os dias 28 e 30 de outubro, 2.185 ônibus em estradas da região – mais que o dobro das ações de mesmo teor registradas no Centro-Oeste (893), quatro vezes mais que o número de blitze efetuadas no Sudeste e sete vezes mais do que no Norte do País. Os dados constam em relatório divulgado pelo Ministério da Justiça.

A defesa de Silvinei Vasques alegou em sua defesa ao STF, em março deste ano, que as operações da PRF no segundo turno das eleições de 2022 seguiram trâmites normais. O ex-diretor também afirmou que o plano de trabalho da PRF nas eleições foi montado com base em demandas locais reportadas pelas delegacias da corporação, ou seja, a construção do planejamento operacional teria se dado de baixo para cima e não de cima para baixo.